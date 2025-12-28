Сегодня, 28 декабря, российские войска еще раз ударили по Херсонской теплоэлектроцентрали из артиллерии.

Обстрел Херсонской ТЭЦ 28 декабря 2025 года

РФ совершили артиллерийские обстрелы Херсонской теплоэлектроцентрали, говорится на сайте Нафтогаз Группа.

В результате атаки пострадала одна из работниц предприятия — ее госпитализировали, сейчас она получает необходимую медицинскую помощь.

Станция подверглась значительным разрушениям. На объекте продолжаются работы по ликвидации последствий обстрелов.

Херсонская ТЭЦ была единственным источником тепла для десятков тысяч квартир в городе.

– Враг атакует станцию ​​чуть ли не каждый день. Координируем наши действия с местными властями для обеспечения резервных методов теплоснабжения жителей города, — отметил глава правления НАК Нафтогаз Украины Сергей Корецкий.

Напомним, что вчера, 27 декабря, россияне также атаковали газовую и энергетическую инфраструктуру. Били шахедами по объектам добычи и ТЭЦ Группы Нафтогаз.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 404-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

