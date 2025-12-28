РФ ударила по Херсонской ТЭЦ, которая снабжала теплом десятки тысяч квартир
- Херсонская ТЭЦ - единственный источник тепла для десятков тысяч квартир в городе.
- Она подверглась значительным разрушениям в результате очередного обстрела со стороны РФ.
- На объекте продолжаются работы по ликвидации последствий обстрелов.
Сегодня, 28 декабря, российские войска еще раз ударили по Херсонской теплоэлектроцентрали из артиллерии.
Обстрел Херсонской ТЭЦ 28 декабря 2025 года
РФ совершили артиллерийские обстрелы Херсонской теплоэлектроцентрали, говорится на сайте Нафтогаз Группа.
В результате атаки пострадала одна из работниц предприятия — ее госпитализировали, сейчас она получает необходимую медицинскую помощь.
Станция подверглась значительным разрушениям. На объекте продолжаются работы по ликвидации последствий обстрелов.
Херсонская ТЭЦ была единственным источником тепла для десятков тысяч квартир в городе.
– Враг атакует станцию чуть ли не каждый день. Координируем наши действия с местными властями для обеспечения резервных методов теплоснабжения жителей города, — отметил глава правления НАК Нафтогаз Украины Сергей Корецкий.
Напомним, что вчера, 27 декабря, россияне также атаковали газовую и энергетическую инфраструктуру. Били шахедами по объектам добычи и ТЭЦ Группы Нафтогаз.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 404-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.