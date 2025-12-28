Сьогодні, 28 грудня, російські війська вкотре вдарили по Херсонській теплоелектроцентралі з артилерії.

Обстріл Херсонської ТЕЦ 28 грудня 2025 року

РФ здійснили артилерійський обстріл Херсонської теплоелектроцентралі, йдеться на сайті Нафтогаз Група.

У результаті атаки постраждала одна з працівниць підприємства — її госпіталізували, наразі вона отримує необхідну медичну допомогу.

Зараз дивляться

Станція зазнала значних руйнувань. На об’єкті продовжуються роботи з ліквідації наслідків обстрілу.

Зазначається, що Херсонська ТЕЦ була єдиним джерелом тепла для десятків тисяч квартир у місті.

– Ворог атакує станцію ледь не щодня. Координуємо наші дії з місцевою владою для забезпечення резервних методів теплопостачання жителів міста, — зазначив голова правління НАК Нафтогаз України Сергій Корецький.

Нагадуємо, що вчора, 27 грудня, росіяни також атакували газову та енергетичну інфраструктуру. Били шахедами по об’єктах видобутку і ТЕЦ Групи Нафтогаз.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 404-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.