РФ вдарила по Херсонській ТЕЦ, яка забезпечувала теплом десятки тисяч квартир
- Херсонська ТЕЦ є єдиним джерелом тепла для десятків тисяч квартир у місті.
- Вона зазнала значних руйнувань в результаті чергового обстрілу з боку РФ.
- На об’єкті продовжуються роботи з ліквідації наслідків обстрілу.
Сьогодні, 28 грудня, російські війська вкотре вдарили по Херсонській теплоелектроцентралі з артилерії.
Обстріл Херсонської ТЕЦ 28 грудня 2025 року
РФ здійснили артилерійський обстріл Херсонської теплоелектроцентралі, йдеться на сайті Нафтогаз Група.
У результаті атаки постраждала одна з працівниць підприємства — її госпіталізували, наразі вона отримує необхідну медичну допомогу.
Станція зазнала значних руйнувань. На об’єкті продовжуються роботи з ліквідації наслідків обстрілу.
Зазначається, що Херсонська ТЕЦ була єдиним джерелом тепла для десятків тисяч квартир у місті.
– Ворог атакує станцію ледь не щодня. Координуємо наші дії з місцевою владою для забезпечення резервних методів теплопостачання жителів міста, — зазначив голова правління НАК Нафтогаз України Сергій Корецький.
Нагадуємо, що вчора, 27 грудня, росіяни також атакували газову та енергетичну інфраструктуру. Били шахедами по об’єктах видобутку і ТЕЦ Групи Нафтогаз.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 404-ту добу.
