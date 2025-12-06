Российские войска выпустили по Херсонской ТЭЦ около 100 снарядов, поэтому восстановить ее крайне сложно.

Об этом заявил заместитель начальника Херсонской областной военной администрации Александр Толоконников в эфире телемарафона Єдині новини.

Удар РФ по Херсонской ТЭЦ — какие последствия

— Не оставляем возможность и надежду восстановить ТЭЦ. Будем делать все, что для этого нужно, но ситуация действительно тяжелая. Туда прилетело около 100 снарядов. Так быстро это не починить, к сожалению, — отметил Толоконников.

По его словам, Херсонская ОВА ищет возможности обеспечить людей теплом децентрализовано.

Как объяснил Толоконников, без света и тепла остаются около 40 тыс. абонентов.

— Но это 475 домов при том, что 40 тыс. абонентов — это не обязательно абоненты, которые проживают. Сейчас 25% проживают. Теоретически, из этих 40 тыс. абонентов — это около 10 тыс. квартир, в которых люди проживают, — сказал он.

Толоконников рассказал, что Херсонская ОВА обратилась к благотворителям. По его словам, у городской военной администрации еще есть запасы калориферов. В то же время Нафтогаз пошел навстречу людям из Херсона, чтобы обеспечить электрообогревателями дома, которые остались без тепла.

— Другие квартиры и части домов, многоквартирных и частных, мы обогреваем другим способом, другими котельными. Но и они подвергаются обстрелам. Россияне знают, где и что расположено. Это действительно критическая ситуация, — резюмировал Толоконников.

