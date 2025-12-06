Россияне запустили по Херсонской ТЭЦ около 100 снарядов, ситуация тяжелая — ОВА
- Заместитель начальника Херсонской ОВА Александр Толоконников заявил, что восстановить Херсонскую ТЭЦ крайне сложно, поскольку российские войска выпустили по ней около 100 снарядов.
- Без света и тепла остаются около 40 тыс. абонентов, поэтому власти ищут возможности обеспечить людей децентрализовано.
Российские войска выпустили по Херсонской ТЭЦ около 100 снарядов, поэтому восстановить ее крайне сложно.
Об этом заявил заместитель начальника Херсонской областной военной администрации Александр Толоконников в эфире телемарафона Єдині новини.
Удар РФ по Херсонской ТЭЦ — какие последствия
— Не оставляем возможность и надежду восстановить ТЭЦ. Будем делать все, что для этого нужно, но ситуация действительно тяжелая. Туда прилетело около 100 снарядов. Так быстро это не починить, к сожалению, — отметил Толоконников.
По его словам, Херсонская ОВА ищет возможности обеспечить людей теплом децентрализовано.
Как объяснил Толоконников, без света и тепла остаются около 40 тыс. абонентов.
— Но это 475 домов при том, что 40 тыс. абонентов — это не обязательно абоненты, которые проживают. Сейчас 25% проживают. Теоретически, из этих 40 тыс. абонентов — это около 10 тыс. квартир, в которых люди проживают, — сказал он.
Толоконников рассказал, что Херсонская ОВА обратилась к благотворителям. По его словам, у городской военной администрации еще есть запасы калориферов. В то же время Нафтогаз пошел навстречу людям из Херсона, чтобы обеспечить электрообогревателями дома, которые остались без тепла.
— Другие квартиры и части домов, многоквартирных и частных, мы обогреваем другим способом, другими котельными. Но и они подвергаются обстрелам. Россияне знают, где и что расположено. Это действительно критическая ситуация, — резюмировал Толоконников.