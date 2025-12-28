Зачистка Купянска от российских войск может продолжаться еще несколько недель, поскольку в городе остаются небольшие “карманы”, где прячутся оккупанты.

В Купянске продолжается зачистка

Об этом 28 декабря в эфире Суспільного и в эфире марафона Єдині новини сообщил начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

– Зачистка в Купянске происходит достаточно медленно, потому что остается гражданское население. Во-вторых, это городские бои, они всегда идут достаточно медленно, но в самом городе ситуация достаточно положительно складывается. Не знаю, возможно, еще займет две недели зачистка этих карманов, но учитывая то, что у россиян не получается, нет каких-то перспектив по разблокированию, хотя было несколько порывов, то здесь достаточно все однозначно, — отметил Трегубов.

Он добавил, что в Купянщине российские войска активны на левом берегу реки Оскол, но даже в случае их продвижения это не изменило бы ситуацию в самом городе.

– Даже усилия россиян направлены не столько на сам Купянск, сколько на левый берег реки Оскол, потому что там они пытаются хоть что-то сделать. Но в самом городе россияне остаются окруженными, и зачищаются, постепенно уничтожаются, – подчеркнул Трегубов.

При этом, по его словам, вчера было очень смешно наблюдать за заявлениями минобороны РФ, в которых продолжалась симуляция относительно якобы контроля Купянска.

Он добавил, что на левом берегу Оскила у врага более удачная ситуация с логистикой, в отличие от самого города.

Напомним, ранее сообщалось, что в районе Купянска российские войска отрезаны от логистики и сдаются в плен.

