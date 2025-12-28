Зачистка Куп’янська від російських військ може тривати ще кілька тижнів, оскільки в місті залишаються невеликі “кишені”, де ховаються окупанти.

У Куп’янську триває зачистка

Про це 28 грудня в етері Суспільного та в етері марафону Єдині новини повідомив начальник управління комунікацій Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов.

– Зачистка у Куп’янську відбувається достатньо повільно, бо залишається цивільне населення. По-друге, це міські бої, вони завжди йдуть достатньо повільно, але в самому місті ситуація достатньо позитивно складається. Не знаю, можливо, ще займе тижні два зачистка цих кишень, але враховуючи те, що у росіян не виходить, немає якихось перспектив з розблокування, хоча було кілька поривів, то тут достатньо все однозначно, – зазначив Трегубов.

Він додав, що на Куп’янщині російські війська активні на лівому березі річки Оскіл, але навіть у разі їх просування це не змінило б ситуацію в самому місті.

– Навіть зусилля росіян спрямовані не стільки на сам Куп’янськ, скільки на лівий берег річки Оскіл, бо там вони намагаються хоч щось зробити. Але в самому місті росіяни залишаються оточеними, і зачищаються, поступово знищуються, – наголосив Трегубов.

При цьому, за його словами, вчора було дуже кумедно спостерігати за заявами міноборони РФ, у яких продовжувалася симуляція щодо нібито контролю Куп’янська.

Він додав, що на лівому березі Оскілу у ворога більш вдала ситуація з логістикою, на відміну від самого міста.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в районі Куп’янська російські війська відрізані від логістики та здаються в полон.

