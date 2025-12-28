Силы обороны блокируют атаки РФ на западе Покровска – ДШВ
- Силы обороны удерживают север Покровска, пробы РФ прорваться безрезультатны.
- Российские войска активизировались на западе Покровска и вблизи Мирнограда.
- Украинские подразделения усиливают группировку для сдерживания давления врага.
Силы обороны Украины удерживают контроль над северной частью Покровска, а попытки российских войск прорвать оборону севернее железной дороги остаются безрезультатными.
Об этом сообщили в Десантно-штурмовых войсках, информируя о ситуации в Покровской агломерации по состоянию на 28 декабря.
Ситуация под Покровском
В сообщении отмечается, что из-за неудач на севере противник сосредоточил активные действия на западе Покровска.
Целью российских атак является выход в район Гришиного, однако эти попытки блокируются Силами обороны.
В то же время в Мирнограде ситуация остается сложной. К обороне города привлечены подразделения Десантно-штурмовых войск и морской пехоты.
В ДШУ сообщили, что Силы обороны работают над усилением группировки по противодействию давлению врага с северо-восточного и южного направлений.
Выполнение этой задачи обеспечивается благодаря контролю над коридором в районе Светлого и Ровно.
Также отмечается, что противник предпринимает демонстративные пропагандистские действия на южных окрестностях Мирнограда.
– Основной целевой аудиторией таких акций является внутренний потребитель противника, который находится в перманентном состоянии предновогоднего опьянения, – говорится в сообщении Десантно-штурмовых войск.
Напомним, ранее сообщалось, что высшее руководство России снова распространяет ложные заявления о якобы значительных успехах российской армии на фронте.
Сообщения Кремля о захвате Гуляйполя и Мирнограда не соответствуют действительности, подчеркнули в Генштабе.