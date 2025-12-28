Силы обороны Украины удерживают контроль над северной частью Покровска, а попытки российских войск прорвать оборону севернее железной дороги остаются безрезультатными.

Об этом сообщили в Десантно-штурмовых войсках, информируя о ситуации в Покровской агломерации по состоянию на 28 декабря.

Ситуация под Покровском

В сообщении отмечается, что из-за неудач на севере противник сосредоточил активные действия на западе Покровска.

Сейчас смотрят

Целью российских атак является выход в район Гришиного, однако эти попытки блокируются Силами обороны.

В то же время в Мирнограде ситуация остается сложной. К обороне города привлечены подразделения Десантно-штурмовых войск и морской пехоты.

В ДШУ сообщили, что Силы обороны работают над усилением группировки по противодействию давлению врага с северо-восточного и южного направлений.

Выполнение этой задачи обеспечивается благодаря контролю над коридором в районе Светлого и Ровно.

Также отмечается, что противник предпринимает демонстративные пропагандистские действия на южных окрестностях Мирнограда.

– Основной целевой аудиторией таких акций является внутренний потребитель противника, который находится в перманентном состоянии предновогоднего опьянения, – говорится в сообщении Десантно-штурмовых войск.

Напомним, ранее сообщалось, что высшее руководство России снова распространяет ложные заявления о якобы значительных успехах российской армии на фронте.

Сообщения Кремля о захвате Гуляйполя и Мирнограда не соответствуют действительности, подчеркнули в Генштабе.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.