Сили оборони України утримують контроль над північною частиною Покровська, а спроби російських військ прорвати оборону північніше залізниці залишаються безрезультатними.

Про це повідомили у Десантно-штурмових військах, інформуючи про ситуацію в Покровській агломерації станом на 28 грудня.

Ситуація під Покровськом

У повідомленні зазначається, що через невдачі на півночі противник зосередив активні дії на заході Покровська.

Метою російських атак є вихід у район Грішиного, однак ці спроби блокуються Силами оборони.

Водночас у Мирнограді ситуація залишається складною. До оборони міста залучені підрозділи Десантно-штурмових військ та морської піхоти.

У ДШВ повідомили, що Сили оборони працюють над посиленням угруповання для протидії тиску ворога з північно-східного та південного напрямків.

Виконання цього завдання забезпечується завдяки контролю над коридором у районі Світлого та Рівного.

Також зазначається, що противник вдається до демонстративних пропагандистських дій на південних околицях Мирнограда.

– Основною цільовою аудиторією таких акцій є внутрішній споживач противника, що перебуває у перманентному стані передноворічного спʼяніння, – йдеться у повідомленні Десантно-штурмових військ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вище керівництво Росії знову поширює неправдиві заяви про нібито значні успіхи російської армії на фронті.

Повідомлення Кремля про захоплення Гуляйполя та Мирнограда не відповідають дійсності, наголосили у Генштабі.

