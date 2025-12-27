Вище керівництво Росії знову поширює неправдиві заяви про нібито значні успіхи російської армії на фронті. Повідомлення Кремля про захоплення Гуляйполя та Мирнограда не відповідають дійсності.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

РФ не захопила Гуляйполе та Мирноград

– Ситуація в Гуляйполі Запорізької області складна, але оборонна операція в населеному пункті триває. Українські воїни продовжуєть активні дії зі знищення піхотних груп загарбників в місті, – йдеться у повідомленні.

Оперативна обстановка в Мирнограді також залишається важкою, однак ворожим підрозділам, як і раніше, не вдається реалізувати свої плани щодо захоплення Покровсько-Мирноградської агломерації.

У Генштабі наголошують, що саме тому в хід іде зброя дезінформації.

Вигадками також є заяви про нібито контроль РФ над половиною міста Костянтинівка, що на Донеччині.

Сили оборони України тримають оборонні рубежі та знищують противника на підступах до населеного пункту.

Так, 26 грудня окупанти здійснили спробу штурму та висунулися колоною у напрямку Костянтинівки.

В результаті успішних дій українських оборонців було знищено два танки противника з обладнанням для розмінування, а ворожу піхоту ліквідували наші БпЛА.

Збройні Сили вкотре закликають користуватися лише перевіреними джерелами інформації та не піддаватися на провокації російських пропагандистів.

Фейки РФ розраховані на західну аудиторію

Про чергову дезінформацію РФ також заявили у ЦПД РНБО України. Там наголосили, що заяви про контроль РФ над Гуляйполем, Мирноградом і Степногірськом є частиною інформаційної кампанії, розрахованої насамперед на західний інформаційний простір.

– Росіяни намагаються вигадати чергові успіхи на фронті слідом за брехнею про Купʼянськ. Тепер брешуть про Гуляйполе і Мирноград. Насправді, бої за Гуляйполе і Мирноград досі тривають, жодного контролю в росіян там немає, вони не закріпилися і знищення їх штурмових груп триває у важких боях, – повідомив керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко.

Він додав що також “росіяни зачищаються в Купʼянську на околицях”.

За словами керівника ЦПД, поширюваний Росією фейк спрямований на західну аудиторію та не має жодного стосунку до реальної ситуації на фронті.

Пізніше Коваленко спростував і повідомлення про нібито захоплення російськими військами Степногірська.

– Також росіяни не контролюють Степногірськ у Запорізькій області, там складні бої насправді тривають на цьому напрямку, росіяни кинули туди багато ресурсів, але станом на зараз, Степногірськ вони не контролюють. Бої тривають важкі. Гєрасімов знову збрехав, – наголосив Коваленко.

Брехня росіян щодо Куп’янська і Покровська

У Генштабі нагадали, що схожа ситуація вже неодноразово виникала навколо Куп’янська. Російське керівництво кілька разів заявляло про взяття міста під контроль, оточення українських підрозділів та інші вигадані “успіхи”.

Насправді ЗСУ звільнили низку населених пунктів на північ від Куп’янська, провели зачистку більшої частини міста та блокували залишки російського угруповання.

Аналогічна ситуація склалася навколо Покровська, про захоплення якого Росія заявляє ще з кінця вересня минулого року.

Попри це, оборона міста триває вже 17 місяців, російські війська протягом усього цього часу зазнають там значних втрат.

– Справжнім же результатом таких фейкових заяв кремлівського диктатора є лише відчутні втрати його окупаційної армії, які щодня складають щонайменше 1000 вбитих та поранених російських солдатів, – додали у Генштабі ЗСУ.

Фото: Донецька обласна прокуратура

