После комбинированной массированной атаки РФ в ночь на 27 декабря в Киевской области зафиксированы серьезные повреждения объектов энергетической инфраструктуры. В результате ударов часть жителей области осталась без электроснабжения.

Как сообщили в ДТЭК, обстрел существенно ударил по энергосетям, поэтому для восстановления стабильной схемы электроснабжения потребуется определенное время. На данный момент без света находятся более 9 тысяч потребителей в Вышгородском районе, в частности также фиксируются отключения в Броварах.

Энергетики работают в усиленном режиме и делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электроэнергию в дома людей. В то же время в Бориспольском и Броварском районах введены экстренные отключения. В компании объясняют, что это вынужденная мера, необходимая для предотвращения серьезных аварий из-за перегрузки поврежденных сетей.

Когда появится свет в Вышгороде и Броварах, читайте в нашем материале.

Когда дадут свет в Вышгороде

Сейчас жители уже 3 суток без света в Вышгороде. Как отметил народный депутат фракции Слуга народа Сергей Нагорняк в эфире Киев24, во время массированного удара 27 декабря Россия применила не только ракеты и дроны-камикадзе типа шахед, но и кассетные боеприпасы. Именно из-за использования такого вооружения энергетическая инфраструктура понесла чрезвычайно серьезные повреждения.

По его словам, после атаки на подстанции и объекты гидроэнергетики масштабы разрушений значительны, поэтому сроки восстановления для каждого объекта будут индивидуальными.

— Четкого срока, за который можно полностью восстановить ту или иную электростанцию, пока нет — речь не идет о двух или трех днях, — подчеркнул Нагорняк.

Он подчеркнул, что ситуация остается очень сложной. Сейчас на совещаниях прорабатываются альтернативные схемы и линии подачи электроэнергии, чтобы запитать как можно больше потребителей, чтобы появился свет в Вышгороде.

Бровары: когда появится свет

Самая тяжелая ситуация, по его словам, сейчас в Броварах и Вышгороде. Именно там была поражена распределительная подстанция НЭК Укрэнерго, которая обеспечивает электроснабжение пригородов Киева. Несмотря на сложность ситуации, энергетики работают непрерывно, чтобы в кратчайшие сроки стабилизировать электроснабжение и дать свет в Броварах.

В то же время погодные условия также затрудняют ремонтные работы. Специалистам приходится работать под открытым небом, с металлическим оборудованием, что создает дополнительные риски.

Народный депутат отметил, что, вероятно, в течение ближайшей недели удастся именно стабилизировать ситуацию, а не полностью восстановить работу энергосистемы. Полное восстановление всей инфраструктуры, пострадавшей во время последней массированной атаки, потребует не одной недели, а нескольких недель, а возможно и месяцев.

Отдельно Сергей Нагорняк обратил внимание на проблемы с оборудованием, в частности у операторов системы передачи. Речь идет прежде всего о выключателях на 110, значительное количество которых было повреждено в результате ударов по подстанциям.

По его словам, ситуация с трансформаторами несколько лучше, ведь большинство из них имеют защитные сооружения второго уровня. Именно это позволило сохранить оборудование даже во время ракетных атак. Эти укрытия возводились для защиты от дронов и обломков, однако сейчас враг целенаправленно наносит ракетные удары по защитным конструкциям.

Сейчас наибольшая потребность в переключателях, которые в основном иностранного производства, в частности немецкого и американского. По словам Нагорняка, Укрэнерго совместно с парламентариями работают над тем, чтобы как можно быстрее договориться о поставках этого оборудования в Украину.

