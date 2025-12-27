В Киеве и Киевской области продолжаются аварийно-восстановительные работы после масштабной атаки россиян по энергетической инфраструктуре.

Стабилизация электроснабжения в столице и области может занять от двух до трёх суток.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини сообщил народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Сергей Нагорняк.

Сейчас смотрят

Сколько времени нужно для восстановления энергосистемы Киевщины

По его словам, российская массированная атака была очень масштабной.

Под ударами оказались подстанции Укрэнерго, облэнерго, более мелкие объекты генерации и крупные энергетические станции.

Россияне осуществили ракетно-дроновые атаки на Киевскую ГЭС, ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, Дарницкую ТЭЦ и Трипольскую ТЭЦ.

Сейчас ситуация в энергосистеме остаётся сложной и требует времени для восстановления.

— Два-три дня нужно, чтобы стабилизировалась ситуация со светом в Киеве и области, — отметил нардеп.

Массированная атака на Киев и область 27 декабря

В ночь на 27 декабря российские оккупанты атаковали Украину 40 ракетами и 519 беспилотниками.

Силы ПВО сбили и подавили 503 воздушные цели противника, в частности 30 ракет и 474 вражеских дрона. Основной удар пришёлся на Киев и Киевскую область.

В результате российского теракта более 40% жилых домов в Киеве и области остались без электроснабжения и отопления.

По состоянию на 17:31 энергетикам удалось восстановить свет для 54 тыс. абонентов.

Без электроснабжения оставались отдельные населённые пункты Бориспольского, Броварского и Вышгородского районов.

Больницы, водоканалы, теплообъекты, объекты социальной инфраструктуры, интернет и связь были переведены на резервные источники питания.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.