Після комбінованої масованої атаки РФ у ніч на 27 грудня на Київщині зафіксовано серйозні пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури. Внаслідок ударів частина мешканців області залишилася без електропостачання.

Як повідомили у ДТЕК, обстріл суттєво вдарив по енергомережах, тому для відновлення стабільної схеми електропостачання знадобиться певний час. Станом на зараз без світла перебувають понад 9 тисяч споживачів у Вишгородському районі, зокрема також фіксуються відключення в Броварах.

Енергетики працюють у посиленому режимі та роблять усе можливе, аби якнайшвидше повернути електроенергію в домівки людей. Водночас у Бориспільському та Броварському районах запроваджено екстрені відключення. У компанії пояснюють, що це вимушений захід, необхідний для запобігання серйозним аваріям через перевантаження пошкоджених мереж.

Коли з’явиться світло у Вишгороді та Броварах, читайте в нашому матеріалі.

Коли дадуть світло у Вишгороді

Наразі мешканці вже 3 доби без світла у Вишгороді. Як зазначив народний депутат фракції Слуга народу Сергій Нагорняк в ефірі Київ24, під час масованого удару 27 грудня Росія застосувала не лише ракети та дрони-камікадзе типу шахед, а й касетні боєприпаси. Саме через використання такого озброєння енергетична інфраструктура зазнала надзвичайно серйозних пошкоджень.

За його словами, після атаки на підстанції та об’єкти гідроенергетики масштаби руйнувань є значними, тому строки відновлення для кожного об’єкта будуть індивідуальними.

– Чіткого терміну, за який можна повністю відновити ту чи іншу електростанцію, наразі немає – не йдеться про два чи три дні, – наголосив Нагорняк.

Він підкреслив, що ситуація залишається дуже складною. Наразі на нарадах опрацьовуються альтернативні схеми та лінії постачання електроенергії, аби заживити якомога більше споживачів, щоб з’явилося світло у Вишгороді.

Бровари: коли з’явиться світло

Найважча ситуація, за його словами, наразі у Броварах та Вишгороді. Саме там була уражена розподільча підстанція НЕК Укренерго, яка забезпечує електропостачання передмість Києва. Попри складність ситуації, енергетики працюють безперервно, щоб у найкоротші терміни стабілізувати електропостачання та дати світло у Броварах.

Водночас погодні умови також ускладнюють ремонтні роботи. Фахівцям доводиться працювати просто неба, з металевим обладнанням, що створює додаткові ризики.

Народний депутат зазначив, що імовірно протягом найближчого тижня вдасться саме стабілізувати ситуацію, а не повністю відновити роботу енергосистеми. Повне відновлення всієї інфраструктури, яка постраждала під час останньої масованої атаки, потребуватиме не одного тижня, а кількох тижнів, а можливо й місяців.

Окремо Сергій Нагорняк звернув увагу на проблеми з обладнанням, зокрема в операторів системи передачі. Йдеться насамперед про вимикачі на 110, значну кількість яких було пошкоджено внаслідок ударів по підстанціях.

За його словами, ситуація з трансформаторами є дещо кращою, адже більшість із них мають захисні споруди другого рівня. Саме це дозволило зберегти обладнання навіть під час ракетних атак. Ці укриття зводилися для захисту від дронів та уламків, однак зараз ворог цілеспрямовано завдає ударів ракетами по захисних конструкціях.

Наразі найбільша потреба у перемикачах, які здебільшого іноземного виробництва, зокрема німецького та американського. За словами Нагорняка, Укренерго спільно з парламентарями працюють над тим, щоб якнайшвидше домовитися про постачання цього обладнання в Україну.

