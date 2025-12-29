Мирний план, запропонований Сполученими Штатами, не передбачає для України жодних обмежень у питанні мобілізації.

Чисельності Збройних сил на рівні 800 тис. військових у мирний час буде достатньо для гарантування безпеки держави.

Про це в інтерв’ю 24 каналу заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Сирський про чисельність ЗСУ за мирним планом США

Під час розмови генералу поставили запитання, чи влаштовує Україну пункт американського мирного плану, який передбачає збереження армії чисельністю 800 тис. осіб у мирний час.

Сирський відповів, що така кількість військових справді дозволяє Україні бути готовою до можливого повторного збройного нападу з боку Росії.

– Також ця цифра гарантує плановий процес мобілізації. Тобто, нас не обмежують у мобілізації. Усі наші мобілізаційні характеристики і здібності зберігаються, – пояснив генерал.

Він додав, що на початковому етапі переговорів Україні пропонували скоротити чисельність армії до 600 тис. військових.

Проте, за словами головнокомандувача, показник у 800 тис. осіб “якраз задовольняє країну”.

Пропозиція мирного плану США щодо чисельності ЗСУ

Нагадаємо, спершу американський мирний план складався з 28 пунктів.

За даними західних медіа, в одному з варіантів документа йшлося про обмеження чисельності українських Збройних сил до 600 тис. військовослужбовців.

11 грудня президент Володимир Зеленський повідомив, що мирний план передбачає збереження чисельності української армії на поточному рівні – 800 тис. воїнів.

28 грудня після переговорів із президентом США Дональдом Трампом Володимир Зеленський заявив, що гарантії безпеки з боку Сполучених Штатів були погоджені повністю.

