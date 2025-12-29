Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга вважає, що російські маніпуляції щодо нібито “атаки на резиденцію Путіна” мають єдину мету — створити фальшивий привід для подальших російських ударі по Україні, а також підірвати зусилля мирного процесу.

Про це Андрій Сибіга написав у соцмережі X.

Сибіга про “атаку” на резиденцію Путіна

Нагадаємо, що російський міністр закордонних справ заявив, що нібито українські дрони атакували резиденцію кремлівського диктатора у Новгородській області. До речі, Путін про це встиг повідомити Дональду Трампу, заявив представник Кремля Юрій Ушаков.

Президент України Володимир Зеленський назвав ці заяви цілковитою брехнею.

Очільник МЗС Андрій Сибіга наголосив, що для росіян тактика звинувачувати іншу сторону в тому, що вони самі роблять чи планують, є доволі звичною.

— По-перше, Росія вже завдала удару по будівлі українського уряду цього року. По-друге, Україна б’є лише по законних військових цілях на російській території — у відповідь на російські удари по Україні.

По-третє, Росія є агресором, а Україна — країною, яка зазнала нападу і захищається відповідно до статті 51 Статуту ООН. Не може бути ніякої помилкової рівності між агресором і країною, яка захищається, — наголосив міністр.

Глава МЗС заявив, що Україна закликає світ засудити провокаційні заяви російської верхівки, які мають на меті зірвати мирний процес.

