За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 151 боевое столкновение.

Вчера противник нанес 47 авиационных ударов, сбросив 129 управляемых авиационных бомб.

Кроме этого, осуществил 3651 обстрел, в том числе 62 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5287 дронов-камикадзе.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба по состоянию на вечер 29 декабря.

Карта боевых действий в Украине на 30 декабря 2025

Ситуация в Украине на 30 декабря 2025

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло два боевых столкновения, также враг осуществил 83 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

На Южно-Слобожанском направлении украинские воины отразили 12 атак вблизи Волчанских Хуторов, Волчанска, Старицы, Прилипки и в сторону населенных пунктов Избицкое и Колодезное.

На Купянском направлении вчера произошло пять атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника вблизи населенного пункта Песчаное и в сторону Петропавловки.

На Лиманском направлении враг атаковал десять раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Колодязи, Заречное и в сторону Ямполя.

На Славянском направлении наши воины остановили три атаки противника в районе Дроновки.

На Краматорском направлении наступательных действий захватнических войск не отмечено.

На Константиновском направлении враг осуществил 17 атак в районах Александро-Шультиного, Щербиновки, Плещеевки, Яблоновки, Русиного Яра и в сторону Константиновки и Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 43 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Панковка, Червоный Лиман, Родинское, Мирноград, Новоэкономичное, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новосергиевка и в сторону Филии.

На Александровском направлении противник в течение прошедшего дня осуществил 13 атак в районах населенных пунктов Толстое, Александроград, Вербовое и Рыбное.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили 25 вражеских атак в районах населенных пунктов Солодкое, Гуляйполе и Белогорье.

На Ореховском направлении произошло два боевых столкновения — противник пытался продвинуться вблизи Степного и Щербаков.

На Приднепровском направлении оккупанты дважды пытались продвигаться вперед, получили отпор.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери РФ на 30 декабря 2025 года

личного состава – около 1 206 910 (+1 220);

танков – 11 477 (+5);

боевых бронированных машин – 23 841 (+4);

артиллерийских систем – 35 589 (+19);

реактивных систем залпового огня – 1 582 (+1);

средств противовоздушной обороны – 1 264;

самолетов – 434;

вертолетов – 347;

беспилотников оперативно-тактического уровня – 96 932 (+400);

крылатых ракет – 4 136;

кораблей (катеров) – 28;

подводных лодок – 2;

автомобильной техники и автоцистерн – 72 010 (+119);

специальной техники – 4 031 (+1).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 406-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

