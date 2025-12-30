Карта боевых действий на 30 декабря 2025 года – ситуация на фронте
За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 151 боевое столкновение.
Вчера противник нанес 47 авиационных ударов, сбросив 129 управляемых авиационных бомб.
Кроме этого, осуществил 3651 обстрел, в том числе 62 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5287 дронов-камикадзе.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба по состоянию на вечер 29 декабря.
Карта боевых действий в Украине на 30 декабря 2025
Ситуация в Украине на 30 декабря 2025
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло два боевых столкновения, также враг осуществил 83 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.
На Южно-Слобожанском направлении украинские воины отразили 12 атак вблизи Волчанских Хуторов, Волчанска, Старицы, Прилипки и в сторону населенных пунктов Избицкое и Колодезное.
На Купянском направлении вчера произошло пять атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника вблизи населенного пункта Песчаное и в сторону Петропавловки.
На Лиманском направлении враг атаковал десять раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Колодязи, Заречное и в сторону Ямполя.
На Славянском направлении наши воины остановили три атаки противника в районе Дроновки.
На Краматорском направлении наступательных действий захватнических войск не отмечено.
На Константиновском направлении враг осуществил 17 атак в районах Александро-Шультиного, Щербиновки, Плещеевки, Яблоновки, Русиного Яра и в сторону Константиновки и Софиевки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 43 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Панковка, Червоный Лиман, Родинское, Мирноград, Новоэкономичное, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новосергиевка и в сторону Филии.
На Александровском направлении противник в течение прошедшего дня осуществил 13 атак в районах населенных пунктов Толстое, Александроград, Вербовое и Рыбное.
На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили 25 вражеских атак в районах населенных пунктов Солодкое, Гуляйполе и Белогорье.
На Ореховском направлении произошло два боевых столкновения — противник пытался продвинуться вблизи Степного и Щербаков.
На Приднепровском направлении оккупанты дважды пытались продвигаться вперед, получили отпор.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Потери РФ на 30 декабря 2025 года
- личного состава – около 1 206 910 (+1 220);
- танков – 11 477 (+5);
- боевых бронированных машин – 23 841 (+4);
- артиллерийских систем – 35 589 (+19);
- реактивных систем залпового огня – 1 582 (+1);
- средств противовоздушной обороны – 1 264;
- самолетов – 434;
- вертолетов – 347;
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 96 932 (+400);
- крылатых ракет – 4 136;
- кораблей (катеров) – 28;
- подводных лодок – 2;
- автомобильной техники и автоцистерн – 72 010 (+119);
- специальной техники – 4 031 (+1).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 406-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.