Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 151 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав 47 авіаційних ударів, скинувши 129 керованих авіаційних бомб.

Крім цього, здійснив 3651 обстріл, зокрема 62 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5287 дронів-камікадзе.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу станом на вечір 29 грудня.

Карта бойових дій в Україні на 30 грудня 2025

Ситуація в Україні на 30 грудня 2025

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося два бойових зіткнення, також ворог здійснив 83 обстріли позицій наших військ та населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни відбили 12 атак поблизу Вовчанських Хуторів, Вовчанська, Стариці, Приліпки та у бік населених пунктів Ізбицьке та Колодязне.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося п’ять атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника поблизу населеного пункту Піщане та у бік Петропавлівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував десять разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Колодязі, Зарічне та у бік Ямполя.

На Слов’янському напрямку наші воїни зупинили три атаки противника у районі Дронівки.

На Краматорському напрямку наступальних дій загарбницьких військ не відмічено.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 17 атак у районах Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки, Яблунівки, Русиного Яру та у бік Костянтинівки й Софіївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 43 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Панківка, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Новоекономічне, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новосергіївка та у бік Філії.

На Олександрівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 13 атак у районах населених пунктів Товсте, Олександроград, Вербове та Рибне.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 25 ворожих атак в районах населених пунктів Солодке, Гуляйполе та Білогір’я.

На Оріхівському напрямку відбулося два бойових зіткнення — противник намагався просунутися поблизу Степового та Щербаків.

На Придніпровському напрямку окупанти двічі намагались йти вперед, отримали відсіч.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Втрати ворога на 30 грудня 2025 року

особового складу – близько 1 206 910 (+1 220);

танків – 11 477 (+5);

бойових броньованих машин – 23 841 (+4);

артилерійських систем – 35 589 (+19);

реактивних систем залпового вогню – 1 582 (+1);

засобів протиповітряної оборони – 1 264;

літаків – 434;

гелікоптерів – 347;

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 96 932 (+400);

крилатих ракет – 4 136;

кораблів (катерів) – 28;

підводних човнів – 2;

автомобільної техніки та автоцистерн – 72 010 (+119);

спеціальної техніки – 4 031 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 406-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

