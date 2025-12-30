Лидеры Европы по инициативе канцлера Германии Фридриха Мерца провели очередные переговоры по Украине и мирным переговорам для завершения войны.

Об этом стало известно из заявлений лидеров на страницах в соцсетях.

Переговоры по Украине: что известно

Так, по словам президента Финляндии Александра Стубба, разговор касался продолжающихся переговоров вокруг российско-украинской войны.

– Это очень полезно для консолидации наших общих оценок общей ситуации. Мы продолжим работать вместе с нашими украинскими и американскими друзьями в ближайшие дни и недели, – пообещал Стубб.

В свою очередь Фридрих Мерц охарактеризовал этот разговор как «дальнейшие консультации в берлинском формате с европейскими и канадскими партнерами».

– Мы продвигаем мирный процесс. Сейчас от всех требуется прозрачность и честность – это касается также и России, – подчеркнул канцлер.

Между тем президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала этот разговор хорошим обсуждением. Она отметила, что речь шла о поддержке Украины, ее безопасности и будущем восстановлении.

– Процветание свободной Украины заложено в ее вступлении в ЕС. Это также само по себе является ключевой гарантией безопасности. От вступления выигрывают не только страны, вступающие в ЕС – последовательные волны расширения показали, что это преимущество для всей Европы, – сообщила фон дер Ляйен.

Также в разговоре участвовал премьер Польши Дональд Туск, который рассказал, что ключевым результатом на сегодня является заявление США о готовности участвовать в гарантиях безопасности для Украины, «включая присутствие американских войск».

Позже он добавил, что на встрече оценили результаты первого этапа переговоров.

– Мир на горизонте. Не вызывает сомнений, что произошли события, которые дают основания надеяться, что эта война может закончиться, и даже довольно быстро. Однако это все еще только надежда, и она далека от стопроцентной уверенности. Ключевым результатом последних дней стало американское заявление о готовности Соединенных Штатов участвовать в гарантиях безопасности для Украины, – отметил Туск.

Напомним, встреча президентов Украины и США состоялась в воскресенье, 28 декабря. В разговоре лидеров речь идет о том, что гарантии безопасности США для Украины должны действовать в течение 15 лет с возможностью продления. Сам президент Украины хотел бы, чтобы они длились даже 30-50 лет.