Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина в ближайшее время проведет ряд важных встреч с партнерами из Коалиции желающих, а также переговоры на уровне мировых лидеров.

Об этом глава государства написал в Telegram после доклада секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова.

Зеленский анонсировал новые переговоры о мире на высшем уровне

— Только что секретарь СНБО Рустем Умеров доложил о договоренности с советниками по национальной безопасности стран Коалиции желающих о встрече в ближайшее время. Планируем на 3 января в Украине, — рассказал Зеленский на встрече с жерналистами 30 декабря.

По словам президента, после этой встречи переговорный процесс будет продолжен уже на уровне лидеров государств. Он уточнил, что такая встреча запланирована на 6 января во Франции.

— Президент Макрон вместе с европейскими лидерами на уровне лидеров организуют встречу 6 января во Франции. И все, что проработают наши советники (3 января в Украине. — Ред.), мы будем фиксировать с лидерами, — уточнил Зеленский в комментарии СМИ.

Он добавил, что также состоится встреча советников 7 января после этой проработки, где будут обсуждаться следующие шаги относительно встреч лидеров Европы и США.

Владимир Зеленский поблагодарил команду президента США Дональда Трампа за готовность присоединяться ко всем эффективным форматам сотрудничества.

По его словам, украинские команды уже провели коммуникацию с партнерами и обсудили дальнейшие шаги, а также ключевые акценты будущих переговоров.

— Ни одного дня не теряем, — подытожил глава государства.

Напомним, 28 декабря президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели встречу во Флориде.

В ходе переговоров стороны обсудили спорные положения американского “мирного плана” по Украине.