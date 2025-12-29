Зеленский, Умеров и Уиткофф обсудили следующие шаги для мирного соглашения
Президент Украины Владимир Зеленский и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров по пути в Украину провели беседу со специальным представителем американского президента Стивом Виткоффом.
Об этом сообщил секретарь СНБО Рустем Умеров.
По его словам, украинская и американская стороны согласовывают дальнейшие контакты и следующие шаги по мирным переговорам.
— Работа идет интенсивно и предметно: фактически ежедневно продолжаем консультации и проработку пунктов в документах, — подчеркнул Рустем Умеров.
Он также сообщил, что Украина находится на постоянной связи с европейскими советниками по вопросам нацбезопасности. С ними также договорились о новых контактах в ближайшее время.
Рустем Умеров поблагодарил союзников и президента США Дональда Трампа за высокую интенсивность работы.