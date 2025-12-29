Президент Украины Владимир Зеленский и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров по пути в Украину провели беседу со специальным представителем американского президента Стивом Виткоффом.

Об этом сообщил секретарь СНБО Рустем Умеров.

По его словам, украинская и американская стороны согласовывают дальнейшие контакты и следующие шаги по мирным переговорам.

Сейчас смотрят

— Работа идет интенсивно и предметно: фактически ежедневно продолжаем консультации и проработку пунктов в документах, — подчеркнул Рустем Умеров.

Он также сообщил, что Украина находится на постоянной связи с европейскими советниками по вопросам нацбезопасности. С ними также договорились о новых контактах в ближайшее время.

Рустем Умеров поблагодарил союзников и президента США Дональда Трампа за высокую интенсивность работы.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.