Громадянин України став жертвою групового нападу після побутового інциденту у місті Радом у Польщі.

Про це повідомив посол України в Польщі Василь Боднар.

Групове побиття українця в Польщі: що відомо

Василь Бондар уточнив, що побутовий інцидент з груповим побиттям українця в Польщі врегулювали без залучення поліції.

– Попри це, до нього було застосовано фізичне насильство, а під час нападу лунали образливі висловлювання, пов’язані з його національним походженням. Унаслідок побиття він зазнав тяжких тілесних ушкоджень і перебуває в лікарні, – зауважив посол.

Він наголосив, що громадяни України мають право на повагу до їхньої гідності та безпеку незалежно від країни перебування.

За його словами, будь-які прояви насильства або мови ненависті щодо українців є неприйнятними та мають отримувати належну правову оцінку.

– Розраховую, що обставини цього інциденту будуть всебічно та неупереджено з’ясовані, а винні особи – притягнуті до відповідальності відповідно до законодавства, з урахуванням усіх обставин справи, зокрема можливого мотиву національної ненависті, – підсупував Бондар.

Він додав, що консульська служба України в Польщі перебуває у постійному робочому контакті з польськими правоохоронними органами та отримує необхідну інформацію офіційними каналами.

Нагадаємо, згідно даних Євростату, Польща входить у трійцю країн, куди поїхало найбільше українців, які вимушені були поїхати з України через повномасштабну війну РФ. Дві інші країни – Німеччина та Чехія.