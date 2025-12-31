За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 149 боевых столкновений. Вечером враг атаковал Украину 127 дронами, в том числе Шахедами. Ночью РФ массированно атаковала дронами Одессу, там есть попадания и повреждения жилых домов, часть города без света. Враг наносил удары и по Днепропетровской области.

Подробнее о главных событиях ночи читайте в подборке от Фактов ICTV.

Атака на Одессу

Ночью российские дроны атаковали жилую, логистическую и энергетическую инфраструктуру Одесской области.

Пострадали шесть человек, из них трое – дети в возрасте от 7 месяцев до 14 лет. Пятеро человек госпитализированы, из них трое детей. Один взрослый – в тяжелом состоянии, остальные – в состоянии средней тяжести. У младенца ингаляционное отравление.

В Одессе в результате падения обломков и прямых попаданий повреждены четыре многоквартирных жилых дома, не менее 14 автомобилей и частные гаражи.

В части Одессы в настоящее время отсутствует свет и водоснабжение.

Атака на Белую Церковь

Ночью РФ атаковала Белую Церковь, там пострадали два человека.

Мужчина 1964 года рождения получил осколочные ранения руки и головы. У женщины 1977 года рождения — острая реакция на стресс. Обоим оказали необходимую медицинскую помощь.

Также в результате атаки повреждены два многоэтажных жилых дома — выбиты окна, повреждены балконы.

РФ атаковала Днепропетровскую область дронами

Ночью РФ атаковала Васильковскую общину Днепропетровской области с помощью дронов. В результате вражеской атаки пострадали мужчины 84 и 52 лет. Они находятся в больнице в состоянии средней тяжести.

На местах прилетов произошли пожары, которые были ликвидированы спасателями.

Взрывами разрушены два частных дома, еще шесть – повреждены. Повреждены также магазин, несколько автомобилей. Пострадали и газопровод и линия электропередач.

Дроны атаковали НПЗ в Туапсе

Ночью дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в Туапсе Краснодарского края. Там произошел масштабный пожар.

Также в результате атаки дронов в Туапсе повреждены пять домов, один из причалов в порту, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 407-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.