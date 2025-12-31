Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 149 бойових зіткнень. Ворог із вечора атакував Україну 127 дронами, зокрема Шахедами. Вночі РФ масовано атакувала дронами Одесу, там є влучання та пошкодження житлових будинків, частина міста без світла. Гатив ворог й по Дніпропетровщині.

Атака на Одесу

Вночі російські дрони атакували житлову, логістичну та енергетичну інфраструктуру Одеської області.

Постраждало шестеро людей, з них троє – діти віком від 7 місяців до 14 років. П‘ятеро людей госпіталізовані, з них троє дітей. Один дорослий — у важкому стані, решта – у стані середньої тяжкості. У немовляти інгаляційне отруєння.

В Одесі внаслідок падіння уламків та прямих влучань пошкоджено чотири багатоквартирних житлові будинки, щонайменше 14 автомобілів та приватні гаражі.

У частині Одеси наразі відсутнє світло та водопостачання.

Атака на Білу Церкву

Вночі РФ атакувала Білу Церкву, там постраждало двоє людей.

Чоловік 1964 року народження дістав осколкові поранення руки та голови. У жінки 1977 року народження — гостра реакція на стрес. Обом надали необхідну медичну допомогу.

Також через атаку пошкоджено два багатоповерхові житлові будинки — вибиті вікна, понівечені балкони.

РФ дронами атакувала Дніпропетровщину

Вночі РФ дронами атакувала Васильківську громаду Дніпропетровської області. Внаслідок ворожої атаки постраждали чоловіки 84 і 52 років. Вони у лікарні у стані середньої тяжкості.

На місцях прильотів сталися пожежі, їх рятувальники ліквідували.

Вибухами зруйновані два приватні будинки, ще шість – пошкоджені. Понівечені також магазин, декілька автівок. Зачепило й газогін та лінію електропередач.

Дрони атакували НПЗ у Тупсе

Вночі дрони атакували нафтопереробний завод у Теапсе Краснодарського краю. Там сталася масштабна пожежа.

Також через атаку дронів у Туапсе пошкоджено п’ять будинків, один із причалів у порту, повідомили в оперативному штабі Краснодарського краю.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 407-му добу.

