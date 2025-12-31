Украинская сторона скоординировала позиции, спланировала дальнейшие встречи с европейскими и американскими партнерами в январе 2026 года.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

Умеров о запланированных встречах в январе

Как отметил Умеров, он доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому о результатах телефонного разговора с американскими и европейскими партнерами.

Сейчас смотрят

По его словам, с американской стороны в разговоре приняли участие Марко Рубио, Стив Виткофф и Джаред Кушнер, а с европейской — советники по национальной безопасности Великобритании, Германии и Франции.

Секретарь СНБО заявил, что Украина скоординировала позиции, а также спланировала дальнейшие встречи с европейскими и американскими партнерами в течение января 2026 года.

Умеров рассказал, что отдельно готовится встреча с европейскими партнерами в формате советников по вопросам национальной безопасности, которая запланирована на 3 января.

Он отметил, что ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Европейской комиссии и Европейского совета. В то же время американские партнеры присоединятся в онлайн-формате.

Рустем Умеров подчеркнул, что в течение нового года Украина продолжит работу над решениями, которые должны дать ощутимый результат.

США о продвижении в мирном процессе

Специальный представитель США Стив Уиткофф заявил, что он вместе с американским госсекретарем Марко Рубио и зятем президента США Джаредом Кушнером обсуждал продвижение следующих шагов в европейском мирном процессе.

По словам Уиткоффа, во время разговора обратили внимание на вопросы укрепления гарантий безопасности и разработки эффективных механизмов предотвращения конфликтов, которые помогут положить конец войне и гарантировать, что Россия не совершит повторного нападения на Украину после потенциального мирного соглашения.

— Мы уделили время разработке пакета мер по обеспечению процветания Украины — тому, как продолжать определять, уточнять и продвигать эти концепции, чтобы Украина могла быть успешной, устойчивой и по-настоящему процветающей после окончания войны, — добавил Виткофф.

К американским официальным лицам в телефонном разговоре присоединились представители Великобритании, Германии и Франции. Виткофф заявил, что их обсуждения продолжатся в новом году.

Недавно президент США Дональд Трамп встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским во Флориде. Они выразили оптимизм по поводу мирных переговоров, хотя глава Белого дома предупредил, что впереди еще много работы, поэтому он не ориентируется на конкретные сроки.