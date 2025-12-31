Украинская сторона скоординировала позиции, спланировала дальнейшие встречи с европейскими и американскими партнерами в январе 2026 года.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

Умеров о запланированных встречах в январе

Как отметил Умеров, он доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому о результатах телефонного разговора с американскими и европейскими партнерами.

Сейчас смотрят

По его словам, с американской стороны в разговоре приняли участие Марко Рубио, Стив Виткофф и Джаред Кушнер, а с европейской — советники по национальной безопасности Великобритании, Германии и Франции.

Секретарь СНБО заявил, что Украина скоординировала позиции, а также спланировала дальнейшие встречи с европейскими и американскими партнерами в течение января 2026 года.

Умеров рассказал, что отдельно готовится встреча с европейскими партнерами в формате советников по вопросам национальной безопасности, которая запланирована на 3 января.

Он отметил, что ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Европейской комиссии и Европейского совета. В то же время американские партнеры присоединятся в онлайн-формате.

Рустем Умеров подчеркнул, что в течение нового года Украина продолжит работу над решениями, которые должны дать ощутимый результат.

США о продвижении в мирном процессе

Специальный представитель США Стив Уиткофф заявил, что он вместе с американским госсекретарем Марко Рубио и зятем президента США Джаредом Кушнером обсуждал продвижение следующих шагов в европейском мирном процессе.

По словам Уиткоффа, во время разговора обратили внимание на вопросы укрепления гарантий безопасности и разработки эффективных механизмов предотвращения конфликтов, которые помогут положить конец войне и гарантировать, что Россия не совершит повторного нападения на Украину после потенциального мирного соглашения.

— Мы уделили время разработке пакета мер по обеспечению процветания Украины — тому, как продолжать определять, уточнять и продвигать эти концепции, чтобы Украина могла быть успешной, устойчивой и по-настоящему процветающей после окончания войны, — добавил Виткофф.

К американским официальным лицам в телефонном разговоре присоединились представители Великобритании, Германии и Франции. Виткофф заявил, что их обсуждения продолжатся в новом году.

Недавно президент США Дональд Трамп встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским во Флориде. Они выразили оптимизм по поводу мирных переговоров, хотя глава Белого дома предупредил, что впереди еще много работы, поэтому он не ориентируется на конкретные сроки.

Читайте также
ВСУ уничтожили две системы ПВО РФ на Гуляйпольском и Ореховском направлениях
ВСУ поразили две системы ПВО РФ на Гуляйпольском и Ореховском направлениях: видео

Связанные темы:

ЕвропаВойна в УкраинеСНБОРустем УмєровУкраина-США