Силы беспилотных систем ВСУ поразили две российские системы противовоздушной обороны, которые находились на Гуляйпольском и Ореховском направлениях в Украине.

Соответствующую видеозапись обнародовал командующий СБС Вооруженных сил Украины Роберт Бровди (Мадяр).

Поражение двух систем ПВО РФ в Запорожской области

По словам Мадяра, атаку на вражеские цели осуществили операторы батальона Asgard из состава 412 отдельной бригады беспилотных систем Nemesis.

Как можно увидеть на опубликованном видео, Силы беспилотных систем ВСУ смогли поразить сразу две российские системы ПВО всего за один час. Речь идет о зенитных ракетных комплексах Бук и Тор.

— Птицы СБС из батальона Asgard 412 ОБр Nemesis 31 декабря уничтожили два, один за другим, дорогостоящих зенитно-ракетных комплекса на Гуляйпольском и Ореховском направлениях, — отметил он.

В ночь на 30 декабря Силы беспилотных систем ВСУ поразили на территории Донецкого аэропорта объекты российских войск, связанные с хранением, обслуживанием и подготовкой запусков ударных дронов.