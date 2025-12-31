Европейские страны заявили о готовности в первые 6 месяцев после прекращения боевых действий отправить в Украину 10-15 тысяч военных в рамках гарантий безопасности.

Европа готова прислать в Украину до 15 тыс. военных

Как пишет издание Die Welt, ссылаясь на брюссельские дипломатические круги, европейцы готовы принять участие в наблюдении за возможным перемирием между РФ и Украиной.

– Планы относительно того, как могут выглядеть гарантии безопасности для Украины, уже готовы. Они были разработаны в основном военными экспертами британских и французских вооруженных сил в сотрудничестве с Брюсселем, — сообщили дипломатические представители, знакомые с ходом переговоров.

Отмечается, что Франция и Великобритания в первые шесть месяцев после прекращения боевых действий при необходимости готовы следить за соблюдением перемирия с помощью наземных войск, размер которых оценивается от 10 до 15 тыс. человек .

К тому же, из дипломатических кругов стало известно, что “Франция и Великобритания готовы участвовать в наблюдении за перемирием даже без мандата Организации Объединенных Наций (ООН) или Европейского Союза”.

Обеим странам достаточно приглашения от Украины. Наблюдения за перемирием с воздуха и моря должны обеспечивать соседние с Украиной государства.

В разработанных планах по наблюдению за перемирием играет роль Турция, которая могла бы наблюдать за Черноморским регионом.