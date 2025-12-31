Европа готова направить в Украину до 15 тыс. военных — Welt
- Отмечается, что планы относительно того, как могут выглядеть гарантии безопасности для Украины, уже готовы.
- К тому же, Франция и Великобритания готовы участвовать в наблюдении за перемирием даже без мандата.
Европейские страны заявили о готовности в первые 6 месяцев после прекращения боевых действий отправить в Украину 10-15 тысяч военных в рамках гарантий безопасности.
Как пишет издание Die Welt, ссылаясь на брюссельские дипломатические круги, европейцы готовы принять участие в наблюдении за возможным перемирием между РФ и Украиной.
– Планы относительно того, как могут выглядеть гарантии безопасности для Украины, уже готовы. Они были разработаны в основном военными экспертами британских и французских вооруженных сил в сотрудничестве с Брюсселем, — сообщили дипломатические представители, знакомые с ходом переговоров.
Отмечается, что Франция и Великобритания в первые шесть месяцев после прекращения боевых действий при необходимости готовы следить за соблюдением перемирия с помощью наземных войск, размер которых оценивается от 10 до 15 тыс. человек .
К тому же, из дипломатических кругов стало известно, что “Франция и Великобритания готовы участвовать в наблюдении за перемирием даже без мандата Организации Объединенных Наций (ООН) или Европейского Союза”.
Обеим странам достаточно приглашения от Украины. Наблюдения за перемирием с воздуха и моря должны обеспечивать соседние с Украиной государства.
В разработанных планах по наблюдению за перемирием играет роль Турция, которая могла бы наблюдать за Черноморским регионом.