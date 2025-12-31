Європейські країни заявили про готовність у перші 6 місяців після припинення бойових дій відправити в Україну 10-15 тис. військових у рамках гарантій безпеки.

Європа готова прислати в Україну до 15 тис. військових

Як пише видання Die Welt, посилаючись на брюссельські дипломатичні кола, європейці готові взяти участь у спостереженні за можливим перемир’ям між РФ та Україною.

– Плани щодо того, як можуть виглядати гарантії безпеки для України, вже готові. Вони були розроблені в основному військовими експертами британських і французьких збройних сил у співпраці з Брюсселем, – повідомили дипломатичні представники, знайомі з перебігом переговорів.

Зазначається, що Франція і Велика Британія у перші шість місяців після припинення бойових дій у разі потреби готові стежити за дотриманням перемир’я за допомогою наземних військ, розмір яких оцінюється від 10 до 15 тис. осіб .

До того ж, з дипломатичних кіл стало відомо, що “Франція і Велика Британія готові брати участь у спостереженні за перемир’ям навіть без мандата Організації Об’єднаних Націй (ООН) або Європейського Союзу”.

Обом країнам достатньо запрошення від України. Спостереження за перемир’ям з повітря і з моря мають забезпечувати сусідні з Україною держави.

У розроблених планах зі спостереження за перемир’ям також відіграє роль Туреччина, яка могла б спостерігати за Чорноморським регіоном.