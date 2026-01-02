Президент Владимир Зеленский заявил, что Олег Иващенко станет новым руководителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Об этом глава государства сообщил по итогам совещания с Олегом Иващенко.

Иващенко — руководитель ГУР Минобороны

На посту главы ГУР Иващенко заменит Кирилла Буданова, который возглавлял Главное управление разведки с 2022 года.

2 января стало известно, что Буданов станет руководителем Офиса президента Украины.

Напомним, 26 марта 2024 года Иващенко был назначен главой Службы внешней разведки Украины.

Соответствующий указ № 189/2024 подписал глава государства Владимир Зеленский.

— Назначить Иващенко Олега Ивановича главой Службы внешней разведки Украины, — говорится на сайте Офиса президента.

Он заменил на посту Александра Литвиненко, который был главой Службы внешней разведки Украины з 2021 года.

До своего назначения Литвиненко занимал различные должности в Службе безопасности Украины, а также был заместителем секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины.

Что известно об Иващенко

Олег Иващенко — профессиональный военный, генерал-лейтенант.

С 2015 года он занимал должность первого заместителя начальника Главного управления разведки Министерства обороны и находился на ней до 2024 года, работая под руководством Кирилла Буданова.

В течение 2019-2024 годов Иващенко также исполнял обязанности помощника Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины по вопросам разведки.

31 марта 2022 года он был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.

В 2024 году Иващенко назначили руководителем Службы внешней разведки и включили в состав Ставки верховного главнокомандующего.

Глава ГУР Минобороны получил образование в Национальной академии обороны Украины.