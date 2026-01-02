Олег Иващенко станет новым руководителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам совещания с Олегом Иващенко.

Олег Иващенко будет новым руководителем ГУР

По словам главы государства, прежде всего как руководитель Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко доложил об общей ситуации вокруг нашего государства и актуальных угрозах.

Как отметил Зеленский, Украина в дальнейшем сосредоточится на уменьшении российского экономического потенциала, поскольку будет больше возможностей для дипломатии, если агрессор будет меньше зарабатывать.

По его мнению, особенно это касается российского нефтяного экспорта, который будет ограничиваться и дешеветь.

В то же время продолжаются аналогичные действия в отношении российского военного производства, ведь будет больше потенциала для усилий по окончанию войны, если удастся оборвать связи агрессора с миром и схемы обхода санкций, заявил Зеленский.

Президент Украины поблагодарил Службу внешней разведки за работу в этом направлении и соответствующую информацию.

Как отметил глава государства, с сегодняшнего дня Олег Иващенко продолжит служить Украине и выполнять задачи по ограничению российского военного потенциала на позиции военной разведки.

2 января стало известно, что Кирилл Буданов станет руководителем Офиса президента Украины. Он возглавлял Главное управление разведки Министерства обороны Украины с августа 2020 года.