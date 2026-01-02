Президент Володимир Зеленський заявив, що Олег Іващенко стане новим керівником Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Про це глава держави повідомив за підсумками наради з Олегом Іващенком.

Іващенко – керівник ГУР Міноборони

На посаді очільника ГУР Іващенко замінить Кирила Буданова, який очолював Головне управління розвідки з 2022 року.

2 січня стало відомо, що Буданов стане керівником Офісу президента України.

Нагадаємо, 26 березня 2024 року Іващенка було призначено головою Служби зовнішньої розвідки України.

Відповіднний указ № 189/2024 підписав глава держави Володимир Зеленський.

– Призначити Іващенка Олега Івановича головою Служби зовнішньої розвідки України, – йдеться на сайті Офісу президента.

Він замінив на посаді Олександра Литвиненка, який був головою Служби зовнішньої розвідки України з 2021 року.

До свого призначення Литвиненко обіймав різні посади в Службі безпеки України, а також був заступником секретаря Ради нацбезпеки і оборони України.

Що відомо про Іващенка

Олег Іващенко – професійний військовий, генерал-лейтенант.

Починаючи з 2015 року він обіймав посаду першого заступника начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони та перебував на ній до 2024 року, працюючи під керівництвом Кирила Буданова.

Упродовж 2019–2024 років Іващенко також виконував обов’язки помічника Головнокомандувача Збройних Сил України з питань розвідки.

31 березня 2022 року його було нагороджено орденом Богдана Хмельницького III ступеня.

У 2024 році Іващенко призначили керівником Служби зовнішньої розвідки та ввели до складу Ставки верховного головнокомандувача.

Очільник ГУР Міноборони здобув освіту у Національній академії оборони України.