Президент Украины Владимир Зеленский встретился с руководителем Главного управления разведки Минобороны Кириллом Будановым и предложил ему возглавить Офис президента.

Об этом заявил глава государства.

Глава ОПУ – Кирилл Буданов

По словам Зеленского, сегодня необходимо уделять очень большое внимание вопросам безопасности, развитию Вооруженных сил Украины, а также дипломатическому компоненту в мирных переговорах.

Сейчас смотрят

– Офис президента будет служить выполнению прежде всего таких задач нашего государства, – подчеркнул президент.

Он также отметил, что руководитель ГУР Кирилл Буданов имеет опыт в этих направлениях и достаточную силу для достижения результатов.

– Также поручил новому руководителю Офиса президента во взаимодействии с секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым и другими необходимыми руководителями и институтами обновить и представить на утверждение стратегические основы обороны и развития нашего государства и дальнейшие шаги, – подытожил Владимир Зеленский.

Буданов принял предложение Зеленского

Кирилл Буданов заявил, что он принял предложение президента Украины возглавить Офис главы государства.

— Продолжаю служить Украине. Считаю должность руководителя Офиса президента еще одним рубежом ответственности перед страной. Для меня это честь и ответственность – в исторический для Украины момент сосредоточиться на критически важных вопросах стратегической безопасности нашего государства, – подчеркнул он.

Буданов поблагодарил за совместную работу команду ГУР Минобороны и Владимира Зеленского – за доверие.

Читайте также
Зеленский определился с руководителем Офиса президента: что известно
Володимир Зеленський

Увольнение Ермака

Напомним, утром 28 ноября НАБУ и САП сообщили об обысках у главы Офиса президента Андрея Ермака, но не назвали причин. Руководитель ОПУ подтвердил, что антикоррупционные органы пришли к нему домой.

Андрей Ермак возглавлял Офис президента Украины с 11 февраля 2020 года. До этого он работал помощником президента. Также входил в Наблюдательный совет концерна Укроборонпром и Национальный инвестиционный совет.

28 ноября Андрей Ермак написал заявление об отставке.

В начале декабря Зеленский назвал возможных кандидатов на должность руководителя Офиса президента. Среди них — министр обороны Денис Шмыгаль, министр цифровой трансформации Михаил Федоров, заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов, заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса.

Связанные темы:

Владимир ЗеленскийГУРКирилл БудановОфис президента