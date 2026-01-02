Президент Украины Владимир Зеленский встретился с руководителем Главного управления разведки Минобороны Кириллом Будановым и предложил ему возглавить Офис президента.

Об этом заявил глава государства.

Глава ОПУ – Кирилл Буданов

По словам Зеленского, сегодня необходимо уделять очень большое внимание вопросам безопасности, развитию Вооруженных сил Украины, а также дипломатическому компоненту в мирных переговорах.

– Офис президента будет служить выполнению прежде всего таких задач нашего государства, – подчеркнул президент.

Он также отметил, что руководитель ГУР Кирилл Буданов имеет опыт в этих направлениях и достаточную силу для достижения результатов.

– Также поручил новому руководителю Офиса президента во взаимодействии с секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым и другими необходимыми руководителями и институтами обновить и представить на утверждение стратегические основы обороны и развития нашего государства и дальнейшие шаги, – подытожил Владимир Зеленский.

Буданов принял предложение Зеленского

Кирилл Буданов заявил, что он принял предложение президента Украины возглавить Офис главы государства.

— Продолжаю служить Украине. Считаю должность руководителя Офиса президента еще одним рубежом ответственности перед страной. Для меня это честь и ответственность – в исторический для Украины момент сосредоточиться на критически важных вопросах стратегической безопасности нашего государства, – подчеркнул он.

Буданов поблагодарил за совместную работу команду ГУР Минобороны и Владимира Зеленского – за доверие.

Увольнение Ермака

Напомним, утром 28 ноября НАБУ и САП сообщили об обысках у главы Офиса президента Андрея Ермака, но не назвали причин. Руководитель ОПУ подтвердил, что антикоррупционные органы пришли к нему домой.

Андрей Ермак возглавлял Офис президента Украины с 11 февраля 2020 года. До этого он работал помощником президента. Также входил в Наблюдательный совет концерна Укроборонпром и Национальный инвестиционный совет.

28 ноября Андрей Ермак написал заявление об отставке.

В начале декабря Зеленский назвал возможных кандидатов на должность руководителя Офиса президента. Среди них — министр обороны Денис Шмыгаль, министр цифровой трансформации Михаил Федоров, заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов, заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса.