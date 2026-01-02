Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о встрече с главой Главного управления разведки Минобороны Кириллом Будановым, во время которой предложил ему должность руководителя Офиса президента.

Глава государства пояснил, что сейчас государство нуждается в максимальной сосредоточенности на вопросах национальной безопасности, укреплении Вооруженных сил Украины и эффективной работе в дипломатическом направлении, в частности в рамках мирных переговоров. Именно на выполнение этих ключевых задач, по словам Зеленского, должна быть ориентирована работа Офиса президента.

Президент также подчеркнул, что Кирилл Буданов обладает необходимым опытом в сфере безопасности и обороны и имеет достаточный управленческий потенциал, чтобы обеспечить практические результаты на этой должности.

Кирилл Буданов стал одной из ключевых фигур, стоящих за операциями украинских разведчиков после оккупации Крыма и полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года. Он отмечает день рождения 4 января.

Кто такой Кирилл Буданов, его биография и ключевые факты из жизни, что известно о семье, возрасте и карьере руководителя ГУР — смотрите далее в материале Фактов ICTV.

Кто такой Кирилл Буданов

Буданов Кирилл Алексеевич является руководителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Он занял эту должность еще до начала полномасштабного вторжения, а именно 5 августа 2020 года.

Кирилл Буданов — биография и факты из жизни

Кирилл Буданов родился 4 января 1986 года в Киеве. Ему исполняется 40 лет.

По данным из открытых источников, с 2003-го по 2007 год он получал военное образование в Одесском институте Сухопутных войск на факультете аэромобильных войск.

После окончания учебного заведения, с 2007 года, начал служить в подразделениях специального назначения Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

В 2020 году Кирилл Буданов стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки.

Уже в августе 2020 года президент Украины Владимир Зеленский назначил его начальником Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

После начала полномасштабного вторжения, с мая 2022 года, он возглавил также Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

С июля 2022 года Буданов стал главой Комитета по вопросам разведки при главе государства.

Участие Буданова в боевых операциях

Как сообщают украинские издания, руководитель ГУР Минобороны привлечен к отражению российской агрессии с 2014 года.

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов непосредственно участвует в боевых операциях. Об этом сообщил представитель ГУР Андрей Юсов.

По его словам, для Буданова принципиально важно лично понимать реалии, в которых находятся боевые подразделения, ведь этого невозможно достичь, оставаясь только в рабочем кабинете и знакомясь с сухими отчетами.

Юсов подчеркнул, что Буданов является командиром, который не ограничивается распоряжениями, а собственным примером демонстрирует, как должны выполняться поставленные задачи. Он добавил, что глава ГУР живет в одном ритме с командой и побратимами, благодаря чему пользуется искренним уважением среди военных и личного состава.

Информация об участии Буданова в спецоперациях в основном закрыта, но некоторые из них стали известны.

Рейд в Крым

Среди них — операция Рейд в Крым, проведенная с 6 по 8 августа 2016 года. Тогда группа из пяти спецназовцев высадилась на территории временно оккупированного полуострова.

Группа, которую возглавил Кирилл Буданов, хотела доставить вооружение и взрывчатку в специально подготовленное место неподалеку от российских военных объектов. Украинским бойцам пришлось вступить в бой с российской спецгруппой Вымпел.

Как объяснил сам руководитель ГУР, бой продолжался в течение двух минут. Тогда наши спецназовцы уничтожили силы противника вместе с российским командиром.

Среди других ликвидированных — подполковник российской Федеральной службы безопасности Роман Каменев и ефрейтор 247 десантно-штурмового полка РФ Семен Сычев.

В то же время группа, которая работала под руководством Буданова, покинула временно оккупированный Крым без потерь.

Бои за Гостомельский аэропорт и операция на Азовстали

Спецподразделения Главного управления разведки, которые возглавил Буданов, были привлечены к отбиванию российской полномасштабной агрессии после 24 февраля 2022 года.

В частности, бойцы ГУР успешно сорвали операцию по масштабной высадке российских оккупантов возле Гостомельского аэропорта, которые впоследствии планировали зайти и захватить столицу Украины.

Когда началось окружение металлургического комбината Азовсталь в марте 2022 года, который бомбили войска РФ, Буданов спланировал воздушную операцию с участием украинских пилотов и военных разведчиков.

С марта по май осуществили семь рейсов с помощью вертолетов, чтобы пополнить запасы боеприпасов, медикаментов, средств связи, новых сил и провести эвакуацию тяжелораненых.

Харьковская операция, деоккупация Бучи и Ирпеня

Как сообщают украинские СМИ, в апреле 2022 года Буданов лично участвовал в операции разведчиков для освобождения населенного пункта Русская Лозовая в Харьковской области.

В 2022 году с участием бойцов ГУР продолжались бои для дальнейшей деоккупации Бучи, Ирпеня, Капитановки и Дмитровки, они также держали оборону Северодонецка в Луганской области.

По данным из открытых источников, именно Кирилл Буданов планировал операцию для освобождения так называемых вышек Бойко и острова Змеиный, что в конце концов дало возможность вернуть судоходный коридор в Черном море под контроль Украины.

Во время полномасштабного вторжения Главное управление разведки с помощью дронов атаковало Сенатский дворец в Кремле, ряд российских аэродромов, морских портов, складов вооружения, систем ПВО, самолет дальней аэроразведки А-50 и нефтеперерабатывающие заводы.

Благодаря морским беспилотникам Magura V5 бойцы ГУР успешно атаковали лодки Черноморского флота России возле побережья оккупированного Крыма в течение 2023-2024 годов.

Покушения на жизнь руководителя ГУР Буданова

Представитель ГУР Андрей Юсов рассказывал, что Кирилл Буданов пережил более 10 покушений на свою жизнь с 2014 года.

По его словам, россияне много раз совершали покушения на руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины за последние годы.

Среди них — ракетный удар по офису ГУР во время полномасштабной войны.

Семья Буданова: что известно о родителях, жене и детях

В публичном доступе невозможно найти информацию о детстве, родителях Буданова или какие-то сведения о них.

Кирилл Буданов рассказал, что был женат дважды за жизнь. Впервые это произошло в 2009 году, однако об этом не всем известно.

С нынешней женой Марианной Будановой они прожили в браке более 10 лет.

Марианна Буданова родилась 3 августа 1993 года в Киевской области. Она имеет степень магистра по психологии и является преподавателем Национальной академии внутренних дел.

В то же время нельзя найти проверенную информацию, есть ли дети у руководителя ГУР, однако утверждается, что якобы нет.

Отравление жены Буданова

В конце ноября 2023 года стало известно об отравлении жены руководителя ГУР Марианны Будановой тяжелыми металлами и еще ряда работников украинской военной разведки.

По данным СМИ, тогда у жены Буданова симптомы отравления проявились скорее из-за небольшого веса.

Позже сам Кирилл Буданов рассказал, что знает, кто причастен к отравлению его жены. Тогда он анонсировал ответные действия на российской территории.

В то же время руководитель ГУР не берется утверждать, что это было покушение и на его жизнь, ведь он не принял яд.

Ключевые заявления и прогнозы Буданова

Руководитель ГУР неоднократно давал публичные прогнозы или заявления о событиях в мире, возможных шагах России и дальнейших планах оккупантов на территории Украины.

По его словам, предвидеть действия врага — это системная работа военных разведчиков, а защищать жизни украинских граждан — обязанность, от которой ГУР не отступится.

По мнению Кирилла Буданова, именно бойцам ГУР удалось доказать миру, что Черное море не принадлежит России. Он отметил, что для оккупантов нет теперь безопасного места, а наказание может быть отложено, но не отменено.

Прогнозы после полномасштабного вторжения

Часть прогнозов Кирилла Буданова звучала после начала полномасштабного вторжения.

Один из них — в конце апреля 2022 года, когда он заявил о переломном моменте в войне с Россией, который состоится во второй половине августа. Вскоре началось контрнаступление Сил обороны, после которого удалось освободить часть Харьковской области.

В конце октября 2022 года Буданов заявил о приближении деоккупации Херсона. Тогда на правом берегу Днепра начались активные действия украинских защитников, а 11 ноября областной центр Херсонщины стал официально свободным от оккупантов.

Когда начались массированные удары по энергетике осенью 2023 года, руководитель ГУР заявил, что Россия не сможет погрузить украинцев в темноту. Несмотря на угрозу блэкаута, энергетики делали все, чтобы быстро возвращать свет в дома, поэтому это заявление оказалось правдивым.

Не будет замораживания войны

Как объяснил руководитель ГУР, война России против Украины никогда не будет замороженной.

По его мнению, такому развитию событий очень обрадовались бы оккупанты, если бы захваченную территорию Украины признали российской.

Однако Кирилл Буданов заверил, что такого никогда не произойдет.

Разгром армии РФ, как Голиафа – Давидом

Руководитель ГУР убежден, что Украина сможет победить российские войска, как библейский царь Давид одолел великана Голиафа.

Он отметил, что Силы обороны Украины разгромят РФ на поле боя. По его словам, пропагандистское заявление о якобы “второй армии мира” было всего лишь мифом.