Президент України Володимир Зеленський повідомив про зустріч із очільником Головного управління розвідки Міноборони Кирилом Будановим, під час якої запропонував йому посаду керівника Офісу президента.

Глава держави пояснив, що нині держава потребує максимальної зосередженості на питаннях національної безпеки, посиленні Збройних сил України та ефективній роботі на дипломатичному напрямку, зокрема у межах мирних перемовин. Саме на виконання цих ключових завдань, за словами Зеленського, має бути орієнтована робота Офісу президента.

Президент також підкреслив, що Кирило Буданов володіє необхідним досвідом у сфері безпеки й оборони та має достатній управлінський потенціал, аби забезпечити практичні результати на цій посаді.

Кирило Буданов став однією з ключових фігур, яка стоїть за операціями українських розвідників після окупації Криму та повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року. Він відзначає день народження 4 січня.

Хто такий Кирило Буданов, його біографія та ключові факти з життя, що відомо про сім’ю, вік і кар’єру керівника ГУР – дивіться далі у матеріалі Фактів ICTV.

Хто такий Кирило Буданов

Буданов Кирило Олексійович є керівником Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Він обійняв цю посаду ще до початку повномасштабного вторгнення, а саме 5 серпня 2020 року.

Кирило Буданов – біографія та факти з життя

Кирило Буданов народився 4 січня 1986 року в Києві. Йому виповнюється 40 років.

За даними з відкритих джерел, з 2003-го до 2007 року він здобував військову освіту в Одеському інституті Сухопутних військ на факультеті аеромобільних військ.

Після закінчення навчального закладу, з 2007 року, почав служити у підрозділах спеціального призначення Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

У 2020 році Кирило Буданов став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки.

Вже у серпні 2020 року президент України Володимир Зеленський призначив його начальником Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Після початку повномасштабного вторгнення, з травня 2022 року, він очолив також Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

З липня 2022 року Буданов став главою Комітету з питань розвідки при главі держави.

Участь Буданова у бойових операціях

Як повідомляють українські видання, керівник ГУР Міноборони залучений до відбиття російської агресії з 2014 року.

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов безпосередньо долучається до бойових операцій. Про це повідомив представник ГУР Андрій Юсов.

За його словами, для Буданова принципово важливо особисто розуміти реалії, у яких перебувають бойові підрозділи, адже цього неможливо досягти, залишаючись лише в робочому кабінеті та ознайомлюючись із сухими звітами.

Юсов підкреслив, що Буданов є командиром, який не обмежується розпорядженнями, а власним прикладом демонструє, як мають виконуватися поставлені завдання. Він додав, що очільник ГУР живе одним ритмом із командою та побратимами, завдяки чому користується щирою повагою серед військових і особового складу.

Інформація про участь Буданова у спецопераціях переважно закрита, але деякі з них стали відомими.

Рейд у Крим

Серед них – операція Рейд у Крим, проведена із 6 до 8 серпня 2016 року. Тоді група з п’яти спецпризначенців висадилася на території тимчасово окупованого півострова.

Група, яку очолив Кирило Буданов, хотіла доставити озброєння та вибухівку до спеціально підготовленого місця неподалік російських військових об’єктів. Українським бійцям довелося вступити в бій з російською спецгрупою Вимпел.

Як пояснив сам керівник ГУР, бій тривав протягом двох хвилин. Тоді наші спецпризначенці знищили сили противника разом з російським командиром.

Серед інших ліквідованих – підполковник російської Федеральної служби безпеки Роман Каменєв та єфрейтор 247 десантно-штурмового полку РФ Семен Сичов.

Водночас група, яка працювала під керівництвом Буданова, покинула тимчасово окупований Крим без втрат.

Бої за Гостомельський аеропорт та операція на Азовсталі

Спецпідрозділи Головного управління розвідки, які очолив Буданов, були залучені до відбиття російської повномасштабної агресії після 24 лютого 2022 року.

Зокрема, бійці ГУР успішно зірвали операцію з масштабної висадки російських окупантів біля Гостомельського аеропорту, які згодом планували зайти та захопити столицю України.

Коли почалося оточення металургійного комбінату Азовсталь у березні 2022 року, який бомбили війська РФ, Буданов спланував повітряну операцію за участі українських пілотів і воєнних розвідників.

З березня до травня відбулося сім рейсів за допомогою вертольотів, щоб поповнити запаси боєприпасів, медикаментів, засобів зв’язку, нових сил та здійснити евакуацію важкопоранених.

Харківська операція, деокупація Бучі та Ірпеня

Як повідомляють українські ЗМІ, у квітні 2022 року Буданов особисто брав участь в операції розвідників для звільнення населеного пункту Руська Лозова на Харківщині.

У 2022 році за участі бійців ГУР тривали бої для подальшої деокупації Бучі, Ірпеня, Капітанівки та Дмитрівки, також вони тримали оборону Сєвєродонецька у Луганській області.

За даними з відкритих джерел, саме Кирило Буданов планував операцію для звільнення так званих вишок Бойка та острова Зміїний, що врешті дало можливість повернути судноплавний коридор у Чорному морі під контроль України.

Під час повномасштабного вторгнення Головне управління розвідки за допомогою дронів атакувало Сенатський палац у Кремлі, низку російських аеродромів, морських портів, складів озброєння, систем ППО, літак дальньої аеророзвідки А-50 та нафтопереробні заводи.

Завдяки морським безпілотникам Magura V5 бійці ГУР успішно атакували човни Чорноморського флоту Росії біля узбережжя окупованого Криму протягом 2023-2024 років.

Замахи на життя керівника ГУР Буданова

Представник ГУР Андрій Юсов розповідав, що Кирило Буданов пережив понад 10 замахів на своє життя з 2014 року.

За його словами, росіяни багато разів вчиняли замахи на керівника Головного управління розвідки Міноборони України за останні роки.

Серед них – ракетний удар по офісу ГУР під час повномасштабної війни.

Сім’я Буданова: що відомо про батьків, дружину та дітей

У публічному доступі неможливо знайти інформацію про дитинство, батьків Буданова чи якісь відомості про них.

Кирило Буданов розповів, що був одружений двічі за життя. Вперше це відбулося у 2009 році, проте про це не всім відомо.

З теперішньою дружиною Маріанною Будановою вони прожили у шлюбі понад 10 років.

Маріанна Буданова народилася 3 серпня 1993 року в Київській області. Вона має ступінь магістра з психології та є викладачем Національній академії внутрішніх справ.

Водночас не можна знайти перевірену інформацію, чи є діти у керівника ГУР, проте стверджується, що начебто ні.

Отруєння дружини Буданова

Наприкінці листопада 2023 року стало відомо про отруєння дружини керівника ГУР Маріанни Буданової важкими металами та ще низки працівників української воєнної розвідки.

За даними ЗМІ, тоді в дружини Буданова симптоми отруєння проявилися швидше через невелику вагу.

Пізніше сам Кирило Буданов розповів, що знає, хто причетний до отруєння його дружини. Тоді він анонсував дії у відповідь на російській території.

Водночас керівник ГУР не береться стверджувати, що це був замах і на його життя, адже він не прийняв отруту.

Ключові заяви та прогнози Буданова

Керівник ГУР неодноразово давав публічні прогнози чи заяви про події у світі, можливі кроки Росії та подальші плани окупантів на території України.

За його словами, передбачати дії ворога – це системна робота воєнних розвідників, а захищати життя українських громадян – обов’язок, від якого ГУР не відступиться.

На думку Кирила Буданова, саме бійцям ГУР вдалося довести світу, що Чорне море не належить Росії. Він наголосив, що для окупантів немає тепер безпечного місця, а покарання може бути відкладено, але не скасовано.

Прогнози після повномасштабного вторгнення

Частина прогнозів Кирила Буданова лунала після початку повномасштабного вторгнення.

Один з них – наприкінці квітня 2022 року, коли він заявив про переломний момент у війні з Росією, який відбудеться у другій половині серпня. Згодом розпочався контрнаступ Сил оборони, після якого вдалося звільнити частину Харківської області.

Наприкінці жовтня 2022 року Буданов заявив про наближення деокупації Херсона. Тоді на правому березі Дніпра почалися активні дії українських захисників, а 11 листопада обласний центр Херсонщини став офіційно вільним від окупантів.

Коли почалися масовані удари по енергетиці восени 2023 року, керівник ГУР заявив, що Росія не зможе занурити українців у темряву. Попри загрозу блекауту, енергетики робили все, щоби швидко повертати світло в домівки, тож ця заява виявилася правдивою.

Не буде замороження війни

Як пояснив керівник ГУР, війна Росії проти України ніколи не буде замороженою.

На його думку, такому розвитку подій дуже зраділи б окупанти, якби захоплену територію України визнали російською.

Однак Кирило Буданов запевнив, що такого ніколи не станеться.

Розгром армії РФ, як Голіафа – Давидом

Керівник ГУР переконаний, що Україна зможе перемогти російські війська, як біблійний цар Давид здолав велетня Голіафа.

Він наголосив, що Сили оборони України розгромлять РФ на полі бою. За його словами, пропагандистська заява про нібито “другу армію світу” була лише міфом.