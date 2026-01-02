В течение последнего года в Украине произошло немало изменений в сфере воинского учета. Кабинет министров принял ряд постановлений, которые существенно повлияли на порядок мобилизации, условия предоставления отсрочек и правила выезда мужчин за границу. В связи с этим актуальным остается вопрос, какой будет мобилизация с 1 января 2026 года.

Чтобы разобраться в ситуации, мы обратились за комментарием к адвокату АО LESHCHENKO & PARTNERS Даниилу Трясову, который объяснил, каких изменений стоит ожидать и как будут выглядеть новые правила мобилизации в январе 2026 года.

Мобилизация с 1 января 2026 года: кого она коснется

По словам Даниила Трясова, мобилизация с 1 января 2026 года в Украине будет более упорядоченной и контролируемой. Уже сейчас прослеживается четкий курс на системность и цифровизацию процессов, вместо хаотичных решений, которые применялись ранее.

Сейчас смотрят

Адвокат отмечает, что потребность в мобилизации не исчезнет и в 2026 году. Об этом неоднократно заявляло и военное руководство, подчеркивая, что ключевым ресурсом остаются люди. В то же время акцент постепенно смещается с количества на качество: базовая подготовка уже увеличена до 51 дня, и работа над совершенствованием обучения продолжается.

Отмена бумажных военно-учетных документов

Дополнительным подтверждением того, что государство последовательно переходит на цифровые рельсы, стало внедрение Резерв ID и фактический отказ от бумажных военно-учетных документов как основных. Правительство Украины обновило порядок ведения воинского учета, определив электронный формат приоритетным. Отныне бумажные военные билеты больше не являются основным способом подтверждения статуса призывника или резервиста.

Новый электронный документ Резерв ID постепенно становится стандартом для всех военнообязанных. Его можно сформировать через приложение Резерв+, что упрощает доступ к данным и делает систему учета более прозрачной и современной.

В то же время государство оставляет альтернативу для тех, кто пока не может пользоваться цифровыми сервисами. Бумажный вариант документа можно:

самостоятельно распечатать в формате PDF через Резерв+ или портал Дія;

получить в ТЦК и СП, где документ формируют в электронном виде и выдают в бумажном.

В Министерстве обороны отмечают: переход на электронный учет значительно снижает риски потери, повреждения или подделки документов.

Фактически бумажные военные билеты в Украине хранятся только как дополнительная форма подтверждения, тогда как основным становится электронный документ. Соответствующие изменения были закреплены путем обновления постановлений Кабинета министров №1487 и №559.

Как пояснили в Минобороны, новые бумажные военные билеты больше не будут изготавливаться, а уже выданные останутся действительными до тех пор, пока не изменятся персональные данные владельца. Резерв ID формируется непосредственно на основе данных из электронного реестра, а не бумажных картотек, что устраняет ошибки, неточности и устаревшие отметки.

Проверка документа, а также информации об отсрочке или бронировании будет осуществляться с помощью QR-кода, поэтому на практике предпочтение будет отдаваться именно электронному формату. Для удобства пользователей в приложении доступна загрузка PDF-версии Резерв ID, однако в случае внесения изменений в данные такой файл теряет актуальность.

Изменения в закон о мобилизации с января 2026 года: бронирование

Больше всего нововведений, по словам адвоката Даниила Трясова, касается именно бронирования. Часть изменений в закон о мобилизации уже начала действовать.

— В частности, для критически важных предприятий оборонно-промышленного комплекса больше не применяется обязательное ожидание в 72 часа для проверки списков. Процедура стала значительно быстрее, а также отменены лимиты — предприятия могут бронировать столько работников, сколько реально нужно для бесперебойной работы, — отметил адвокат.

Отдельно адвокат обращает внимание на новый механизм бронирования для ОПК. Если у работника есть проблемы с воинским учетом, его могут временно забронировать на 45 дней, чтобы он мог привести документы в порядок. В то же время такое “льготное” бронирование разрешено только один раз в год.

Что касается возможных ограничений на выезд за границу для забронированных работников, то, по словам Даниила Трясова, пока это только законодательная инициатива, которую еще планируют рассматривать в парламенте.

Закон о мобилизации с 1 января 2026 года и цифровизация

Адвокат также объяснил ситуацию с бронированием через приложение Дія. Сейчас процедура действительно стала быстрее — иногда решение можно получить менее чем за сутки. Такой механизм правительство ввело временно, чтобы избежать перерывов между окончанием одной отсрочки и началом следующей.

Уведомления о повестках в Резерв+ с 2026 года

В приложении Резерв+ планируют расширить функционал и добавить возможность получения уведомлений о повестках. По словам руководителя главного управления информационных технологий Министерства обороны Украины Олега Берестового, такая опция должна заработать уже в 2026 году.

Как будут работать уведомления:

Пользователи смогут добровольно активировать получение уведомлений, в частности о направлении повесток или ходе рассмотрения административных дел в случае нарушения правил воинского учета.

Также предусмотрено информирование о наличии штрафов для тех, кто не соблюдает требования учета.

По словам чиновника, внедрение этой функции стало ответом на запросы пользователей. Кроме того, в Резерв+ планируется реализовать возможность постановки на воинский учет — как через само приложение, так и в автоматическом режиме для молодых граждан.

Также ожидается обновление раздела с вакансиями, поэтому система будет предлагать варианты службы с учетом навыков и опыта конкретного человека. Пользователи смогут добавлять подробную информацию о себе, чтобы подбор был более релевантным.

Отдельно отмечаются намерения обеспечить равную ответственность для всех нарушителей правил воинского учета, ведь ранее финансовые ограничения, в частности блокировка банковских карт, применялись только к незначительной части таких лиц.

Автоматический воинский учет с 18 лет

Кабинет министров Украины принял постановление, которым предусмотрен запуск экспериментального проекта по автоматической постановке на воинский учет призывников, военнообязанных и резервистов.

Как сообщают в Министерстве обороны Украины, новый подход направлен на существенное сокращение бюрократических процедур и упрощение взаимодействия граждан с территориальными центрами комплектования. Часть процессов планируется перевести в цифровой формат, сократив количество личных обращений и бумажных документов.

В рамках проекта отдельные категории граждан будут вноситься в воинский учет без посещения ТЦК, очередей и представления дополнительных справок.

В частности, мужчины, которые не встали на учет в 17 лет, автоматически будут приобретать статус призывника по достижении 18-летнего возраста.

Кроме того, автоматическая постановка на учет предусмотрена для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, находящихся за пределами Украины. В таких случаях учет будет осуществляться при оформлении или обмене паспортных документов в подразделениях Государственной миграционной службы — без прохождения военно-врачебной комиссии и без отдельного обращения в ТЦК.

Как будут вручать повестки с 1 января 2026 года

По словам Даниила Трясова, мобилизация с 1 января не принесет кардинально новых правил вручения повесток, но стоит четко понимать действующую практику.

— Повестки могут вручать не только представители ТЦК, но и работники органов местной власти, государственных учреждений, предприятий, а также сотрудники СБУ или разведки — в пределах их полномочий, — предупредил адвокат.

Вручение повесток возможно практически везде: по месту жительства, на работе, в госучреждениях, в местах массового скопления людей, на блокпостах или даже при пересечении границы. Такой подход уже стал стандартным.

Усилится ли мобилизация с января 2026 года

Подводя итог, адвокат Даниил Трясов отмечает, что усиление мобилизации в 2026 году вероятно, однако массового формата не будет. Речь идет прежде всего о более жестком учете, меньших возможностях для уклонения и дальнейшей цифровизации процессов.

Общая тенденция показывает, что изменения в закон о мобилизации с января 2026 года сделают правила более четкими и строгими, а количество лазеек для обхода требований — минимальным.