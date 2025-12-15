Правительство Украины обновило порядок ведения воинского учета, поэтому теперь основная форма документов — электронная. Это означает, что бумажные военные билеты больше не являются основным способом подтверждения статуса призывника или резервиста.

Остаются ли в силе бумажные военные билеты, читайте в нашем материале.

Отмена бумажных военных билетов: что это значит

Новый электронный документ — Резерв ID — теперь становится стандартом для всех военнообязанных. Его можно получить через приложение Резерв+, что упрощает доступ и делает систему учета более современной и прозрачной.

Однако для тех, кто пока не может пользоваться цифровыми документами, все еще доступен бумажный военный билет.

Его можно:

распечатать самостоятельно из PDF через Резерв+ или портал Дія;

получить в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, где документ сформируют в электронном виде и выдадут в бумажном виде.

По словам представителей Минобороны, это переход на цифровую систему, которая уменьшает риски потери, повреждения или подделки документа.

Остаются ли в силе бумажные военные билеты

Теперь бумажные военные билеты в Украине будут использоваться только как дополнительная форма подтверждения, а электронный документ становится основным. В результате, можно сказать, что в Украине отменили бумажные военные билеты, но с некоторыми исключениями для удобства граждан.

Кабинет министров Украины для этого обновил постановления №1487 и №559, регулирующие порядок оформления военно-учетных документов.

Руководитель директората цифровой трансформации Минобороны Украины Артем Романюков сообщил, что вместо бумажных военных билетов, приписных и временных удостоверений, которые остались артефактами прошлого, теперь привычный интерфейс документа доступен в мобильном приложении. Новые бумажные документы больше не будут выдаваться, а старые останутся в силе до тех пор, пока не произойдут изменения в ваших данных.

Резерв ID формируется непосредственно на основе информации из реестра, а не из бумажных картотек. Это означает, что больше не будет случаев забытого внесения данных, ошибок в фото на вклейках или подтверждения актуальности информации только на основе старой мокрой печати, поставленной много лет назад. Соответственно, вызовы на уточнение данных также станут ненужными.

Резерв ID обеспечивает прозрачность, удобство и защиту от злоупотреблений. Проверка подлинности документа и информации об отсрочке или бронировании будет осуществляться с помощью QR-кода. Поэтому даже если у вас есть бумажный военный билет, предпочтение будет отдаваться использованию Резерв+.

Для тех, кто беспокоится о доступе к интернету, в приложении можно скачать PDF-версию документа прямо из меню Резерв ID. Также PDF доступен через портал Дія, но стоит учесть, что после внесения изменений в данные QR-код PDF-версии больше не будет действительным.

Адвокат Екатерина Анищенко отметила, что даже до отмены бумажных военных билетов действовали определенные правила. В частности, территориальные центры комплектования (ТЦК) ориентировались на данные, содержавшиеся в системе Оберіг.

Как пояснила адвокат, лица, которые были признаны непригодными к военной службе и исключены из воинского учета, но не имели соответствующих записей в реестре Оберіг, должны были обращаться в ТЦК или через адвоката составлять заявление для внесения необходимых изменений в этот реестр.

Анищенко отмечала, что на практике встречаются случаи, когда лицо признано непригодным по результатам ВВК, но эти изменения не отражены в реестре. Соответственно, такое лицо, несмотря на отметку в бумажном военном билете, могли не выпустить за границу из-за другой информации в реестре Оберіг.

Также были расхождения, когда в бумажном военном билете указано, что человек исключен из учета, а в системе Оберіг он все еще числится как военнообязанный.

