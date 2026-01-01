Силы обороны Украины наносят удары исключительно по военным целям врага, чтобы уменьшить его боевой потенциал.

Об этом заявили в Генеральном штабе ВСУ, комментируя заявления оккупантов, что Украина якобы нанесла удар по селу Хорлы на временно оккупированной территории Херсонщины в новогоднюю ночь.

Генштаб ВСУ прокомментировал “атаку на Хорлы”

— Информация об поражениях, нанесенных Силами обороны Украины в ночь на 01.01.2026, опубликована на официальных страницах Генерального штаба ВС Украины в соцсетях, — сообщил спикер Генштаба ВСУ Дмитрий Лиховий в комментарии Интерфакс-Украина.

Он подчеркнул, что Силы обороны соблюдают нормы международного гуманитарного права.

Поэтому ВСУ наносят удары исключительно по военным целям противника, объектам топливно-энергетического комплекса РФ и другим законным целям, имея целью уменьшение военного потенциала страны-агрессора.

В Генштабе также отметили, что российские пропагандисты и военно-политическое руководство РФ неоднократно прибегали к дезинформации и фейковым заявлениям, в частности с целью влияния на международных партнеров Украины и ход мирных переговоров.

Ночная атака на Хорлы: что известно

СМИ Херсонщины Мост сообщает, что во время атаки на Хорлы, которую россияне выдают за теракт с гражданскими жертвами, мог погибнуть бывший начальник отделения оккупационной полиции Каланчака Сергей Боган.

Мост пишет, что от удара пострадали ресторан Украинская хата и отель Лео в Хорлах.

Ранее коллаборант и гауляйтер оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в ночь на 1 января беспилотники якобы нанесли удар по кафе и отелю в оккупированном селе Хорлы на побережье Черного моря. Он сообщил о якобы 24 погибших и более 50 раненых.

Хорлы – это курортное село в Скадовском районе Херсонской области. Населенный пункт был оккупирован российскими войсками в начале полномасштабной войны.

Фото: Херсонская областная прокуратура