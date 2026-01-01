Сили оборони України завдають ударів виключно по військових цілях ворога, щоб зменшити його бойовий потенціал.

На цьому наголосили у Генеральному штабі ЗСУ, коментуючи заяви окупантів, що Україна нібито завдала удару по селу Хорли на тимчасово окупованій території Херсонщини у новорічну ніч, внаслідок чого є загиблі.

Генштаб ЗСУ прокоментував “атаку на Хорли”

– Інформація про ураження, здійснені Силами оборони України в ніч на 01.01.2026, опублікована на офіційних сторінках Генерального штабу ЗС України у соцмережах, – повідомив речник Генштабу ЗСУ Дмитро Лиховій у коментарі Інтерфакс-Україна.

Він наголосив, що Сили оборони дотримуються норм Міжнародного гуманітарного права.

Тому ЗСУ завдають ударів виключно по військових цілях противника, об’єктах паливно-енергетичного комплексу РФ та інших законних цілях, маючи на меті зменшення військового потенціалу країни-агресора.

У Генштабі також зазначили, що російські пропагандисти та військово-політичне керівництво РФ неодноразово вдавалися до дезінформації та фейкових заяв, зокрема з метою впливу на міжнародних партнерів України та перебіг мирних переговорів.

Нічна атака на Хорли: що відомо

ЗМІ Херсонщини Мост повідомляє, що під час атаки на Хорли, яку росіяни видають за теракт із цивільними жертвами, міг загинути колишній начальник відділення окупаційної поліції Каланчака Сергій Боган.

Мост пише, що від удару постраждав ресторан Українська хата та готель Лео у Хорлах.

На відео, опублікованих у російських ЗМІ, видно, що декілька дронів атакували саме готель, який отримав серйозні ушкодження щонайменше від чотирьох влучань.

Також на російських фото видно позашляховик біля готелю, з якого зняли номерні знаки.

Окупаційні пабліки повідомили, що під час атаки міг загинути колишній начальник відділення окупаційної поліції Каланчака Сергій Боган.

Раніше колаборант і гауляйтер окупованої частини Херсонської області Володимир Сальдо заявив, що Збройні сили України в ніч проти 1 січня нібито завдали удару по кафе та готелю в окупованому селі Хорли на узбережжі Чорного моря. Він повідомив про нібито 24 загиблих та понад 50 поранених.

