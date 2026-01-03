В Киев прибыли советники по нацбезопасности стран Европы и НАТО
В Киев прибыли советники по вопросам национальной безопасности европейских государств для проведения консультаций по вопросам безопасности и экономики и дальнейшей координации действий с Украиной.
Об этом сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров.
Визит советников европейских чиновников в Киев: что известно
Во встречах принимают участие представители Германии, Великобритании, Франции, Италии, Испании, Латвии, Эстонии, Литвы, Польши, Финляндии, Канады, Нидерландов, Швеции, Норвегии и Дании.
Также к переговорам присоединились представители НАТО, Европейского совета и Европейской комиссии.
По словам Рустема Умерова, впереди насыщенный рабочий день.
Стороны обсуждают вопросы безопасности и экономики, работу с рамочными документами, а также координацию дальнейших шагов Украины с международными партнерами.
— Работаем, — отметил секретарь СНБО.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров сообщал, что украинская сторона скоординировала позиции и спланировала дальнейшие встречи с европейскими и американскими партнерами в январе 2026 года.
По его словам, он доложил президенту Владимиру Зеленскому о результатах телефонных разговоров с представителями США и стран Европы.
В переговорах участвовали американские чиновники Марко Рубио, Стив Виткофф и Джаред Кушнер, а также советники по национальной безопасности Великобритании, Германии и Франции.
Умеров также анонсировал проведение встречи в формате советников по вопросам национальной безопасности с участием европейских партнеров, НАТО, Европейской комиссии и Европейского совета, к которой американская сторона присоединится онлайн.
Фото: Рустем Умеров