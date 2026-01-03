В Киев прибыли советники по вопросам национальной безопасности европейских государств для проведения консультаций по вопросам безопасности и экономики и дальнейшей координации действий с Украиной.

Об этом сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

Визит советников европейских чиновников в Киев: что известно

Во встречах принимают участие представители Германии, Великобритании, Франции, Италии, Испании, Латвии, Эстонии, Литвы, Польши, Финляндии, Канады, Нидерландов, Швеции, Норвегии и Дании.

Также к переговорам присоединились представители НАТО, Европейского совета и Европейской комиссии.

По словам Рустема Умерова, впереди насыщенный рабочий день.

Стороны обсуждают вопросы безопасности и экономики, работу с рамочными документами, а также координацию дальнейших шагов Украины с международными партнерами.

— Работаем, — отметил секретарь СНБО.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров сообщал, что украинская сторона скоординировала позиции и спланировала дальнейшие встречи с европейскими и американскими партнерами в январе 2026 года.

По его словам, он доложил президенту Владимиру Зеленскому о результатах телефонных разговоров с представителями США и стран Европы.

В переговорах участвовали американские чиновники Марко Рубио, Стив Виткофф и Джаред Кушнер, а также советники по национальной безопасности Великобритании, Германии и Франции.

Умеров также анонсировал проведение встречи в формате советников по вопросам национальной безопасности с участием европейских партнеров, НАТО, Европейской комиссии и Европейского совета, к которой американская сторона присоединится онлайн.

Фото: Рустем Умеров