До Києва прибули радники з питань національної безпеки європейських держав для проведення консультацій щодо безпекових та економічних питань і подальшої координації дій з Україною.

Про це повідомив секретар Ради нацбезпеки й оборони України Рустем Умєров.

Візит радників європейських посадовців до Києва: що відомо

У зустрічах беруть участь представники Німеччини, Великої Британії, Франції, Італії, Іспанії, Латвії, Естонії, Литви, Польщі, Фінляндії, Канади, Нідерландів, Швеції, Норвегії та Данії.

Також до переговорів долучилися представники НАТО, Європейської ради та Європейської комісії.

За словами Рустема Умєрова, попереду насичений робочий день.

Сторони обговорюють безпекові та економічні питання, роботу з рамковими документами, а також координацію подальших кроків України з міжнародними партнерами.

— Працюємо, — зазначив секретар РНБО.

Раніше секретар Ради національної безпеки та оборони України Рустем Умєров повідомляв, що українська сторона скоординувала позиції та спланувала подальші зустрічі з європейськими й американськими партнерами у січні 2026 року.

За його словами, він доповів президентові Володимиру Зеленському про результати телефонних розмов із представниками США та країн Європи.

У перемовинах брали участь американські посадовці Марко Рубіо, Стів Віткофф і Джаред Кушнер, а також радники з національної безпеки Великої Британії, Німеччини та Франції.

Умєров також анонсував проведення зустрічі у форматі радників з питань національної безпеки за участі європейських партнерів, НАТО, Європейської комісії та Європейської ради, до якої американська сторона приєднається онлайн.

Фото: Рустем Умєров