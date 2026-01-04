Президент Владимир Зеленский заявил о подготовке к следующей дипломатической неделе, которая будет включать встречи в Европе.

Зеленский о новой дипломатической неделе

По его словам, эти встречи должны стать для Украины еще одним вкладом в защиту государства и приближение окончания войны.

— К обоим вариантам дальнейшего развития событий Украина подготовится: дипломатия, которую мы обеспечиваем, или дальнейшая активная оборона, если давления партнеров на Россию окажется недостаточно, — сообщил глава государства в вечернем обращении.

Сейчас смотрят

Президент подчеркнул, что “Украина стремится к миру, но силы своей никому не отдаст”. Он поблагодарил всех, кто работает на государство и защищает Украину.

Внутренние изменения в Украине

Зеленский также сообщил о проведении собеседований с кандидатами на должности глав пяти областных администраций: Винницкой, Днепропетровской, Полтавской, Тернопольской и Черновицкой областей.

— Нужны сильные руководители, чтобы и общины поддержать, и иметь возможность помогать другим нашим регионам, которые в этом действительно нуждаются, — отметил президент.

Он добавил, что фамилии новых руководителей будут объявлены, когда начнутся формальные процедуры назначения.

На следующей неделе в администрациях уже должны быть соответствующие руководители.

Зеленский также проинформировал о беседе с премьер-министром Юлией Свириденко о подготовке заседания Кабинета министров на завтра.

Глава государства отметил, что отдельное внимание сегодня уделялось вопросам безопасности.

— Государственная пограничная служба Украины будет меняться, и мы обсудили с министром внутренних дел Украины Игорем Клименко соответствующие направления изменений. Продолжим завтра, — подытожил он.