Президент Володимир Зеленський заявив про підготовку до наступного дипломатичного тижня, який включатиме зустрічі в Європі.

Зеленський про новий дипломатичний тиждень

За його словами, ці зустрічі мають стати для України ще одним внеском у наближення закінчення війни.

– До обох варіантів подальшого розвитку подій Україна підготується: дипломатія, яку ми забезпечуємо, чи подальша активна оборона, якщо тиску партнерів на Росію виявиться недостатньо, – повідомив глава держави у вечірньому зверненні.

Президент наголосив, що “Україна прагне миру, але сили своєї нікому не віддасть”. Він подякував усім, хто працює на державу і захищає Україну.

Внутрішні зміни в Україні

Зеленський також повідомив про проведення співбесід з кандидатами на посади голів п’яти обласних адміністрацій: Вінницької, Дніпропетровської, Полтавської, Тернопільської та Чернівецької областей.

– Потрібні сильні очільники, щоб і громади підтримати, і мати змогу допомагати іншим нашим регіонам, які цього дійсно потребують, – зауважив президент.

Він додав, що прізвища нових очільників будуть оголошені, коли почнуться формальні процедури призначення.

Наступного тижня в адміністраціях уже мають бути відповідні керівники.

Зеленський також поінформував про розмову з прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко щодо підготовки засідання Кабінету міністрів на завтра.

Глава держави зазначив, що окрема увага сьогодні приділялася безпековому напрямку.

– Державна прикордонна служба України буде змінюватись, і ми обговорили з міністром внутрішніх справ України Ігорем Клименком відповідні напрямки змін. Продовжимо завтра, – підсумував він.