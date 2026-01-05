В Днепре россияне атаковали дронами гражданское производство — американскую компанию Бунге из Сент-Луиса, штат Миссури.

Об этом заявил мэр Днепра Борис Филатов.

Атака на американскую компанию в Днепре

По словам Бориса Филатова, в результате атаки дронов на дороги Днепра вылилось 300 тонн масла. Коммунальные службы занимаются уборкой, бросают песок и смесь. Но проезд по Набережной будет невозможен еще два-три дня.

— Следите за официальными ресурсами горсовета. Мы будем информировать о движении общественного транспорта и перекрытии дорог, — подчеркнул глава Днепра.

В результате российской атаки по Днепру в общежитии возле предприятия вылетели окна, сообщает Суспільне.

Bunge Global SA – это агробизнес и пищевая компания со штаб-квартирой в американском Сент-Луисе. Компания также занимается экспортом сои, переработкой пищевых продуктов, торговлей зерном и удобрениями.

Bunge производит подсолнечное масло под популярной торговой маркой Олейна.

С вечера 4 января и ночью 5 января российские войска атаковали Украину девятью баллистическими ракетами Искандер-М/зенитными управляемыми ракетами С-300, а также 165 ударными дронами типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов.

Наша противовоздушная оборона сбила и заглушила 137 вражеских БПЛА.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 412-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.