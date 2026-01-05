РФ атаковала американский завод в Днепре: на дорогу вылилось 300 тонн подсолнечного масла
- Днем 5 января российские войска с помощью дронов атаковали гражданское предприятие в Днепре.
- Пострадало американское предприятие Бунге, которое производит масло Олейна.
- В результате атаки дронов на дороги Днепра вылилось 300 тонн масла.
В Днепре россияне атаковали дронами гражданское производство — американскую компанию Бунге из Сент-Луиса, штат Миссури.
Об этом заявил мэр Днепра Борис Филатов.
Атака на американскую компанию в Днепре
По словам Бориса Филатова, в результате атаки дронов на дороги Днепра вылилось 300 тонн масла. Коммунальные службы занимаются уборкой, бросают песок и смесь. Но проезд по Набережной будет невозможен еще два-три дня.
— Следите за официальными ресурсами горсовета. Мы будем информировать о движении общественного транспорта и перекрытии дорог, — подчеркнул глава Днепра.
В результате российской атаки по Днепру в общежитии возле предприятия вылетели окна, сообщает Суспільне.
Bunge Global SA – это агробизнес и пищевая компания со штаб-квартирой в американском Сент-Луисе. Компания также занимается экспортом сои, переработкой пищевых продуктов, торговлей зерном и удобрениями.
Bunge производит подсолнечное масло под популярной торговой маркой Олейна.
С вечера 4 января и ночью 5 января российские войска атаковали Украину девятью баллистическими ракетами Искандер-М/зенитными управляемыми ракетами С-300, а также 165 ударными дронами типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов.
Наша противовоздушная оборона сбила и заглушила 137 вражеских БПЛА.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 412-е сутки.
