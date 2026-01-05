У Дніпрі росіяни атакували дронами цивільне виробництво — завод американської компанії Бунге з Сент-Луїса, що у штаті Міссурі.

Про це заявив міський голова Дніпра Борис Філатов.

Атака на американську компанію у Дніпрі

За словами Бориса Філатова, у результаті атаки дронів на дороги Дніпра вилилось 300 тонн олії. Комунальні служби займаються прибиранням, кидають пісок та суміш. Але проїзд Набережною буде неможливим ще дві-три доби.

Зараз дивляться

— Слідкуйте за офіційними ресурсами міськради. Ми будемо інформувати про рух громадського транспорту та перекриття доріг, — наголосив очільник Дніпра.

Внаслідок російської атаки по Дніпру в гуртожитку поблизу підприємства вилетіли вікна, повідомляє Суспільне.

Bunge Global SA – це агробізнесова та харчова компанія зі штаб-квартирою в американському Сент-Луїсі. Компанія також займається експортом сої, переробленням харчових продуктів, торгівлею зерном та добривами.

Bunge виготовляє соняшникову олію під популярною торговою маркою Олейна.

З вечора 4 січня та вночі 5 січня російські війська атакували Україну дев’ятьма балістичними ракетами Іскандер-М/зенітними керованими ракетами С-300, а також 165 ударними дронами типу Shahed, Гербера та безпілотниками інших типів.

Наша протиповітряна оборона збила та приглушила 137 ворожих БпЛА.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 412-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.