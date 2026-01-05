Президент Владимир Зеленский обсудил с первым вице-премьером Михаилом Федоровым форматы изменений в Министерстве обороны, которые тот планирует реализовать на новой должности.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Разговор Зеленского и Федорова: что известно

По словам президента, ключевым принципом работы Минобороны должна оставаться технологичность, направленная на сохранение жизни украинских военных.

— Россия в этой войне имеет одно значительное преимущество, а именно возможность давить масштабом ударов, масштабом штурмов на Украину, — отметил глава государства.

Поэтому, по его словам, Украина должна отвечать более активным применением технологий, более быстрым развитием новых видов оружия, применением новой тактики.

Президент отметил, что с начала полномасштабной войны Министерство цифровой трансформации остается источником инноваций для оборонной сферы.

Речь идет о развитии рынков вооружения, использовании дронов и современных систем связи.

Зеленский подчеркнул, что Украина привержена дипломатическому пути и стремится к скорейшему завершению войны, однако Россия не демонстрирует аналогичного подхода.

Поэтому противодействие агрессии РФ требует большей технологичности и глубокой трансформации сферы обороны.

— Обсудили форматы изменений, которые Михаил Федоров готов внедрить на посту министра обороны Украины. За неделю Михаил представит необходимые проекты решений. Рассчитываю, что в парламенте поддержат такое усиление, — добавил глава государства.

Федоров о развитии технологической сферы

Михаил Федоров доложил президенту о реализации различных направлений модернизации оборонной сферы.

В частности, в декабре 2025 года на видео было подтверждено 35 тыс. уничтоженных оккупантов. За ноябрь зафиксировано 30 тыс. подтвержденных поражений, а за октябрь — 26 тыс.

— Очевидно, что технологии работают эффективно. Четко увеличивается поставка дронов в войска. Готовим наши новые особые форматы усиления дронной составляющей нашей защиты, — сказал президент.

Напомним, 2 января стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский предложил первому вице-премьеру Михаилу Федорову возглавить Министерство обороны Украины.