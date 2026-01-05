Технологичность, спасающая жизни воинам: Зеленский и Федоров обсудили изменения в Минобороны
- Владимир Зеленский обсудил с Михаилом Федоровым форматы изменений в Министерстве обороны, которые тот планирует внедрить на новой должности.
- Федоров доложил о результатах технологической модернизации оборонной сферы.
Президент Владимир Зеленский обсудил с первым вице-премьером Михаилом Федоровым форматы изменений в Министерстве обороны, которые тот планирует реализовать на новой должности.
Об этом глава государства сообщил в Telegram.
Разговор Зеленского и Федорова: что известно
По словам президента, ключевым принципом работы Минобороны должна оставаться технологичность, направленная на сохранение жизни украинских военных.
— Россия в этой войне имеет одно значительное преимущество, а именно возможность давить масштабом ударов, масштабом штурмов на Украину, — отметил глава государства.
Поэтому, по его словам, Украина должна отвечать более активным применением технологий, более быстрым развитием новых видов оружия, применением новой тактики.
Президент отметил, что с начала полномасштабной войны Министерство цифровой трансформации остается источником инноваций для оборонной сферы.
Речь идет о развитии рынков вооружения, использовании дронов и современных систем связи.
Зеленский подчеркнул, что Украина привержена дипломатическому пути и стремится к скорейшему завершению войны, однако Россия не демонстрирует аналогичного подхода.
Поэтому противодействие агрессии РФ требует большей технологичности и глубокой трансформации сферы обороны.
— Обсудили форматы изменений, которые Михаил Федоров готов внедрить на посту министра обороны Украины. За неделю Михаил представит необходимые проекты решений. Рассчитываю, что в парламенте поддержат такое усиление, — добавил глава государства.
Федоров о развитии технологической сферы
Михаил Федоров доложил президенту о реализации различных направлений модернизации оборонной сферы.
В частности, в декабре 2025 года на видео было подтверждено 35 тыс. уничтоженных оккупантов. За ноябрь зафиксировано 30 тыс. подтвержденных поражений, а за октябрь — 26 тыс.
— Очевидно, что технологии работают эффективно. Четко увеличивается поставка дронов в войска. Готовим наши новые особые форматы усиления дронной составляющей нашей защиты, — сказал президент.
Напомним, 2 января стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский предложил первому вице-премьеру Михаилу Федорову возглавить Министерство обороны Украины.