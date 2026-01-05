Президент Володимир Зеленський обговорив із першим віцепрем’єром Михайлом Федоровим формати змін у Міністерстві оборони, які той планує реалізувати на новій посаді.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

Розмова Зеленського і Федорова: що відомо

За словами президента, ключовим принципом роботи Міноборони має залишатися технологічність, що спрямована на збереження життя українських військових.

– Росія в цій війні має одну значну перевагу, а саме можливість тиснути масштабом ударів, масштабом штурмів на Україну, – зазначив глава держави.

Тому, за його словами, Україна повинна відповідати більш активним застосуванням технологій, швидшим розвитком нових видів зброї, застосуванням нової тактики.

Президент зазначив, що від початку повномасштабної війни Міністерство цифрової трансформації залишається джерелом інновацій для оборонної сфери.

Йдеться про розвиток ринків озброєння, використання дронів і сучасних систем зв’язку.

Зеленський наголосив, що Україна віддана дипломатичному шляху та прагне якомога швидшого завершення війни, однак Росія не демонструє аналогічного підходу.

Тому протидія агресії РФ потребує більшої технологічності та глибокої трансформації сфери оборони.

– Обговорили формати змін, які Михайло Федоров готовий запровадити на посаді міністра оборони України. За тиждень Михайло представить необхідні проєкти рішень. Розраховую, що в парламенті підтримають таке посилення, – додав глава держави.

Федоров про розвиток технологічної сфери

Михайло Федоров доповів президенту про реалізацію різних напрямів модернізації оборонної сфери.

Зокрема, у грудні 2025 року на відео було підтверджено 35 тис. знищених окупантів. За листопад зафіксовано 30 тис. підтверджених уражень, а за жовтень – 26 тис.

– Очевидно, що технології працюють ефективно. Чітко збільшується постачання дронів у війська. Готуємо наші нові особливі формати посилення дронової складової нашого захисту, – сказав президент.

Нагадаємо, 2 січня стало відомо, що президент України Володимир Зеленський запропонував першому віцепрем’єру Михайлу Федорову очолити Міністерство оборони України.