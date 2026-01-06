Міська влада Києва та Київський метрополітен вимагає стягнення збитків з Київметробуду за заподіяну шкоду внаслідок порушення терміну будівельних робіт метро на Виноградар.

Будівництво метро на Виноградар у Києві

Як пише КП Київський метрополітен, у судовому порядку вимагається стягнення майнової шкоди з АТ Київметробуд. Це колишній підрядник будівництва метро на Виноградар, який у 2018–2023 роках здійснював будівельні роботи на об’єкті.

Київський метрополітен замовив комплексну, судово будівельно-технічну та економічну експертизи, згідно з якими отримано висновок експертів про визначення розміру майнової шкоди.

Згідно з документами, АТ Київметробуд завдало збитків територіальній громаді міста Києва внаслідок порушення терміну будівельних робіт дільниці метро на Виноградар у розмірі 2 300 549 029,80 грн.

Крім цього, Київський метрополітен має право на виплату штрафу за порушення Київметробудом терміну закінчення виконання робіт і здавання закінченого обʼєкта в експлуатацію у розмірі 1 366 632 585,87 грн.

Там зазначили, що експертиза охоплює оцінку обсягів фактично виконаних будівельних робіт, оскільки підрядник не надав повного пакету документів на вимогу.

У 2023 році Київський метрополітен відмовився від договору з Київметробудом через надто повільне виконання будівельних робіт, внаслідок чого їх не можна було завершити у термін, визначений умовами договору.

У 2024 році Київський метрополітен звернувся до Господарського суду з позовами до Київметробуду про стягнення частини невикористаного авансу та про стягнення штрафних санкцій, внаслідок чого відкрито провадження від 14.05.2024 №910/5779/24.

Водночас у 2024 році визначили нову підрядну організацію, яка відновила будівництво ділянки метро на Виноградар. Новому підряднику передали необхідну проєкту документацію та шість будівельних майданчиків.

Як зазначили у Київському метрополітені, наразі роботи тривають у цілодобовому режимі, у складних гідрогеологічних умовах і наявності розгалуженої мережі комунікацій на різних глибинах залягання, в щільній міській забудові.

За інформацією Київського метрополітену, протяжність першої черги метро на Виноградар становить 3,7 км з будівництвом двох станцій метро Мостицька та Варшавська (проєктна назва Проспект правди).