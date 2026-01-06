Дело о хищении 27 млн грн на авиашинах для ВСУ направили в суд
- В суд направлено дело о хищении более 27 млн грн Минобороны на закупке авиационных шин по завышенным в несколько раз ценам.
- В преступной схеме обвиняют бывших должностных лиц Сил логистики ВСУ, экс-помощника нардепа и предпринимателя, которые манипулировали тендерами и легализовали полученные доходы.
В суд направлено дело, касающееся завладения средствами Министерства обороны Украины во время закупки авиационных шин на сумму более 27 млн грн. К сделке причастны бывшие чиновники Минобороны, экс-помощник народного депутата Украины и предприниматель.
Об этом сообщили Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура.
Схема на закупках авиационных шин для ВСУ
По данным НАБУ и САП, руководители структурных подразделений командования Сил логистики ВСУ поспособствовали победе частного общества в тендерах на закупку авиационных компонентов.
Они допускали только “своих” участников, чтобы имитировать конкуренцию на торгах. В то же время предложения других этих руководителей отклоняли или искажали, даже если они были более выгодными.
По информации следствия, владелец общества напрямую закупал продукцию у производителей через подконтрольную компанию, зарегистрированную в Европейском Союзе. Затем он перепродавал ее по завышенным в 2-3 раза ценам уже через свою фирму.
Отмечается, что ему помогал помощник народного депутата Украины. В частности, он следил, чтобы Министерство обороны Украины оплачивало все счета по заключенным контрактам.
В результате схемы Силы логистики ВСУ переплатили за компоненты 27,3 млн грн. Обвиняемые легализовали эти деньги и использовали по своему усмотрению.
Как уточнили в НАБУ и САП, квалификация действий обвиняемых:
- служащие Сил логистики: завладение имуществом и злоупотребление властью (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 действующего Уголовного кодекса Украины);
- владелец общества: завладение имуществом и легализация доходов, полученных преступным путем (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК);
- бывший помощник народного депутата: пособничество в завладении средствами (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины).
В НАБУ и САП подчеркнули, что схему удалось раскрыть в июне 2025 года при содействии Службы безопасности Украины.