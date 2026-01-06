В суд направлено дело, касающееся завладения средствами Министерства обороны Украины во время закупки авиационных шин на сумму более 27 млн грн. К сделке причастны бывшие чиновники Минобороны, экс-помощник народного депутата Украины и предприниматель.

Об этом сообщили Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Схема на закупках авиационных шин для ВСУ

По данным НАБУ и САП, руководители структурных подразделений командования Сил логистики ВСУ поспособствовали победе частного общества в тендерах на закупку авиационных компонентов.

Сейчас смотрят

Они допускали только “своих” участников, чтобы имитировать конкуренцию на торгах. В то же время предложения других этих руководителей отклоняли или искажали, даже если они были более выгодными.

По информации следствия, владелец общества напрямую закупал продукцию у производителей через подконтрольную компанию, зарегистрированную в Европейском Союзе. Затем он перепродавал ее по завышенным в 2-3 раза ценам уже через свою фирму.

Отмечается, что ему помогал помощник народного депутата Украины. В частности, он следил, чтобы Министерство обороны Украины оплачивало все счета по заключенным контрактам.

В результате схемы Силы логистики ВСУ переплатили за компоненты 27,3 млн грн. Обвиняемые легализовали эти деньги и использовали по своему усмотрению.

Как уточнили в НАБУ и САП, квалификация действий обвиняемых:

служащие Сил логистики: завладение имуществом и злоупотребление властью (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 действующего Уголовного кодекса Украины);

владелец общества: завладение имуществом и легализация доходов, полученных преступным путем (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК);

бывший помощник народного депутата: пособничество в завладении средствами (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины).

В НАБУ и САП подчеркнули, что схему удалось раскрыть в июне 2025 года при содействии Службы безопасности Украины.