До суду скеровано справу, яка стосується заволодіння коштами Міністерства оборони України під час закупівлі авіаційних шин на суму понад 27 млн грн. До оборудки причетні колишні посадовці Міноборони, експомічник народного депутата України та підприємець.

Про це повідомили Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Схема на закупівлях авіаційних шин для ЗСУ

За даними НАБУ і САП, керівники структурних підрозділів командування Сил логістики ЗСУ посприяли перемозі приватного товариства в тендерах на закупівлю авіаційних компонентів.

Вони допускали лише “своїх” учасників, щоб зімітувати конкуренцію до торгів. Водночас пропозиції інших ці керівники відхиляли або викривляли, навіть якщо вони були вигіднішими.

За інформацією слідства, власник товариства напряму закуповував продукцію у виробників через підконтрольну компанію, зареєстровану в Європейському Союзі. Потім він перепродавав її за завищеними у 2-3 рази цінами уже через свою фірму.

Зазначається, що йому допомагав помічник народного депутата України. Зокрема, він слідкував, щоб Міністерство оборони України сплачувало всі рахунки за укладеними контрактами.

Внаслідок схеми Сили логістики ЗСУ переплатили за компоненти 27,3 млн грн. Обвинувачені легалізували ці гроші та використали на власний розсуд.

Як уточнили у НАБУ і САП, кваліфікація дій обвинувачених:

службовці Сил логістики: заволодіння майном та зловживання владою (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 чинного Кримінального кодексу України);

власник товариства: заволодіння майном та легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК);

колишній помічник народного депутата: пособництво у заволодінні коштами (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України).

У НАБУ і САП наголосили, що схему вдалося викрити у червні 2025 року за сприяння Служби безпеки України.