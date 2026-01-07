Завтра, 8 января, во всех регионах Украины будут вынужденно применять графики почасовых отключений электроснабжения и ограничения мощности (для промышленных потребителей).

Об этом говорится в сообщении Национальной энергетической компании Укрэнерго.

Графики отключения света по Украине 8 января

Во всех регионах Украины сохраняется необходимость в экономном энергопотреблении, — утверждают в Укрэнерго.

Сейчас смотрят

— Пожалуйста, максимально ограничьте использование мощных электроприборов. По возможности, перенесите энергоемкие процессы на ночные часы — после 23:00, — говорится в сообщении.

В компании отмечают, что рациональное потребление электроэнергии будет способствовать меньшей продолжительности вынужденных отключений электроэнергии.

График отключения света в Киеве

Компания ДТЭК опубликовала актуальный график отключения света в Киеве, который будет действовать в течение 8 января.

График отключения света в Киевской области

Компания ДТЭК опубликовала график отключения света в Киевской области на четверг, 8 января.

График отключения света в Днепре и Днепропетровской области

В компании ДТЭК обнародовали график отключения света в Днепре и Днепропетровской области, который будет действовать в течение 8 января.

График отключения света в Чернигове и Черниговской области

По распоряжению НЭК Укрэнерго, 8 января будет действовать график почасовых отключений в Чернигове и Черниговской области. Его обнародовало АО Черниговоблэнерго.

График отключения света в Черновцах и Черновицкой области

АО Черновцыоблэнерго обнародовало ориентировочный график подачи электроэнергии для групп потребителей на 8 января:

группа 1: 00:00 — 08:30, 11:00 — 14:30, с 17:30;

группа 2: 00:00 — 10:30, 13:00 — 16:30, с 19:00;

группа 3: 00:00 — 06:00, 09:00 — 12:30, 15:00 — 22:30;

группа 4: 00:00 — 08:30, 11:00 — 14:00, 16:30 — 18:30, с 21:00;

группа 5: 00:00 — 10:30, 13:00 — 16:00, с 18:30;

группа 6: 00:00 — 08:00, 10:30 — 14:30, 17:00 — 20:30, с 23:00;

группа 7: 00:00 — 06:00, 09:00 — 12:30, с 15:00;

группа 8:00:00 — 08:00, 10:30 — 13:00, с 16:00;

группа 9: 00:00 — 12:00, 14:30 — 18:00, с 20:30;

группа 10:02:30 — 12:30, 15:00 — 18:00, с 20:30;

группа 11: 00:00 — 10:00, 13:00 — 15:30, с 18:30;

группа 12: 00:00 — 10:00, 12:30 — 14:30, с 17:30.

График отключения света в Хмельницком и Хмельницкой области

В четверг, 8 января, в Хмельницкой области будут действовать графики почасовых отключений и ограничения потребления электрической мощности (для промышленных потребителей). Их опубликовало АО Хмельницкоблэнерго.

График отключения света в Черкассах и Черкасской области

Из-за постоянных вражеских обстрелов и последствий предыдущих массированных ракетно-дроновых атак по Черкасской области 8 января будут применяться графики почасовых отключений.

АО Черкассыоблэнерго опубликовало часы отсутствия электроснабжения:

1.1 очередь: 08:00 — 10:00, 14:00 — 17:00, 22:00 — 24:00;

1.2 очередь: 10:00 — 12:00, 17:00 — 19:00;

2.1 очередь: 10:00 — 12:00, 17:00 — 20:00;

2.2 очередь: 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00, 17:00 — 20:00;

3.1 очередь: 12:00 — 14:00, 19:00 — 22:00;

3.2 очередь: 00:00 — 02:00, 08:00 — 10:00, 14:00 — 17:00;

4.1 очередь: 06:00 — 08:00, 12:00 — 15:00, 20:00 — 22:00;

4.2 очередь: 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00, 20:00 — 22:00;

5.1 очередь: 10:00 — 12:00, 15:00 — 18:00;

5.2 очередь: 08:00 — 10:00, 14:00 — 17:00;

6.1 очередь: 02:00 — 04:00, 08:00 — 10:00, 14:00 — 17:00;

6.2 очередь: 04:00 — 06:00, 10:00 — 12:00, 17:00 — 20:00.

График отключения света в Запорожье и Запорожской области

8 января по Запорожской области будут применены графики почасовых отключений.

АО Запорожьеоблэнерго обнародовало график часов отсутствия электроснабжения по очередям:

1.1 очередь: 00:00 – 02:00, 07:30 – 11:00, 15:00 – 20:00;

1.2 очередь: 00:00 – 02:00, 07:30 – 11:00, 15:00 – 20:00;

2.1 очередь: 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00;

2.2 очередь: 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00;

3.1 очередь: 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00;

3.2 очередь: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00;

4.1 очередь: 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00;

4.2 очередь: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30;

5.1 очередь: 00:00 – 00:30, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00;

5.2 очередь: 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00;

6.1 очередь: 01:30 — 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 23:30;

6.2 очередь: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00.

В то же время с 00:00 до 24:00 по территории Запорожской области будут действовать графики ограничения мощности в полном объеме (пять очередей).

График отключения света во Львове и Львовской области

ЧАО Львовоблэнерго опубликовало актуальный график отключения света во Львове и Львовской области, который будет действовать в течение 8 января.

По состоянию на утро 7 января, в результате ночной массированной дронной атаки было значительное количество обесточенных потребителей в Днепропетровской области и сетевые ограничения в Одесской области.

Как объяснили в Укрэнерго, в результате предыдущих массированных ракетно-дроновых атак на энергосистему во всех регионах Украины применяются меры по ограничению потребления: графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса, а также почасовые отключения света для всех категорий потребителей.