Завтра, 8 січня, в усіх регіонах України вимушено застосовуватимуть графіки погодинних відключень електропостачання та обмеження потужності (для промислових споживачів).

Про це йдеться у повідомленні Національної енергетичної компанії Укренерго.

Графіки відключення світла по Україні 8 січня

В усіх регіонах України зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні, – стверджують в Укренерго.

– Будь ласка, максимально обмежте користування потужними електроприладами. За можливості, перенесіть енергомісткі процеси на нічні години – після 23:00, – йдеться у повідомленні.

У компанії наголошують, що раціональне споживання електроенергії сприятиме меншій тривалості вимушених знеструмлень.

Графік відключення світла в Києві

Компанія ДТЕК опублікувала актуальний графік відключення світла в Києві, який діятиме протягом 8 січня.

Графік відключення світла у Чернігові та Чернігівській області

За командою НЕК Укренерго, 8 січня діятиме графік погодинних відключень у Чернігові та Чернігівській області. Його оприлюднило АТ Чернігівобленерго.

Графік відключення світла у Чернівцях та Чернівецькій області

АТ Чернівціобленерго оприлюднило орієнтовний графік заживлення для груп споживачів на 8 січня:

група 1: 00:00 – 08:30, 11:00 – 14:30, з 17:30;

група 2: 00:00 – 10:30, 13:00 – 16:30, з 19:00;

група 3: 00:00 – 06:00, 09:00 – 12:30, 15:00 – 22:30;

група 4: 00:00 – 08:30, 11:00 – 14:00, 16:30 – 18:30, з 21:00;

група 5: 00:00 – 10:30, 13:00 – 16:00, з 18:30;

група 6: 00:00 – 08:00, 10:30 – 14:30, 17:00 – 20:30, з 23:00;

група 7: 00:00 – 06:00, 09:00 – 12:30, з 15:00;

група 8:00:00 – 08:00, 10:30 – 13:00, з 16:00;

група 9: 00:00 – 12:00, 14:30 – 18:00, з 20:30;

група 10:02:30 – 12:30, 15:00 – 18:00, з 20:30;

група 11: 00:00 – 10:00, 13:00 – 15:30, з 18:30;

група 12: 00:00 – 10:00, 12:30 – 14:30, з 17:30.

Графік відключення світла у Хмельницькому та Хмельницькій області

У четвер, 8 січня, на Хмельниччині діятимуть графіки погодинних відключень та обмеження споживання електричної потужності (для промислових споживачів). Їх опублікувало АТ Хмельницькобленерго.

Графік відключення світла у Черкасах та Черкаській області

Через постійні ворожі обстріли та наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак по Черкаській області 8 січня застосовуватимуться графіки погодинних вимкнень.

АТ Черкасиобленерго опублікувало години відсутності електропостачання:

1.1 черга: 08:00 – 10:00, 14:00 – 17:00, 22:00 – 24:00;

1.2 черга: 10:00 – 12:00, 17:00 – 19:00;

2.1 черга: 10:00 – 12:00, 17:00 – 20:00;

2.2 черга: 06:00 – 08:00, 12:00 – 14:00, 17:00 – 20:00;

3.1 черга: 12:00 – 14:00, 19:00 – 22:00;

3.2 черга: 00:00 – 02:00, 08:00 – 10:00, 14:00 – 17:00;

4.1 черга: 06:00 – 08:00, 12:00 – 15:00, 20:00 – 22:00;

4.2 черга: 06:00 – 08:00, 12:00 – 14:00, 20:00 – 22:00;

5.1 черга: 10:00 – 12:00, 15:00 – 18:00;

5.2 черга: 08:00 – 10:00, 14:00 – 17:00;

6.1 черга: 02:00 – 04:00, 08:00 – 10:00, 14:00 – 17:00;

6.2 черга: 04:00 – 06:00, 10:00 – 12:00, 17:00 – 20:00.

Графік відключення світла у Запоріжжі та Запорізькій області

8 січня по Запорізькій області будуть застосовані графіки погодинних відключень.

АТ Запоріжжяобленерго оприлюднило графік годин відсутності електропостачання по чергах:

1.1 черга: 00:00 – 02:00, 07:30 – 11:00, 15:00 – 20:00;

1.2 черга: 00:00 – 02:00, 07:30 – 11:00, 15:00 – 20:00;

2.1 черга: 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00;

2.2 черга: 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00;

3.1 черга: 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00;

3.2 черга: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00;

4.1 черга: 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00;

4.2 черга: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30;

5.1 черга: 00:00 – 00:30, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00;

5.2 черга: 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00;

6.1 черга: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 23:30;

6.2 черга: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00.

Водночас з 00:00 до 24:00 по території Запорізької області діятимуть графіки обмеження потужності в повному обсязі (п’ять черг).

Графік відключення світла у Львові та Львівській області

ПрАТ Львівобленерго опублікувало актуальний графік відключення світла у Львові та Львівській області, який діятиме протягом 8 січня.

Станом на ранок 7 січня, внаслідок нічної масованої дронової атаки була значна кількість знеструмлених споживачів у Дніпропетровській області та мережеві обмеження на Одещині.

Як пояснили в Укренерго, внаслідок попередніх масованих ракетно-дронових атак на енергосистему в усіх регіонах України застосовуються заходи обмеження споживання: графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу, а також погодинні відключення світла для всіх категорій споживачів.