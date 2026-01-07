Графіки відключення світла 8 січня діятимуть у всіх регіонах України
- У четвер, 8 січня, в усіх регіонах України діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії та обмеження потужності для промислових споживачів.
- Компанія Укренерго закликає громадян максимально обмежити використання потужних електроприладів, щоб зменшити тривалість вимушених знеструмлень.
Завтра, 8 січня, в усіх регіонах України вимушено застосовуватимуть графіки погодинних відключень електропостачання та обмеження потужності (для промислових споживачів).
Про це йдеться у повідомленні Національної енергетичної компанії Укренерго.
Графіки відключення світла по Україні 8 січня
В усіх регіонах України зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні, – стверджують в Укренерго.
– Будь ласка, максимально обмежте користування потужними електроприладами. За можливості, перенесіть енергомісткі процеси на нічні години – після 23:00, – йдеться у повідомленні.
У компанії наголошують, що раціональне споживання електроенергії сприятиме меншій тривалості вимушених знеструмлень.
Графік відключення світла в Києві
Компанія ДТЕК опублікувала актуальний графік відключення світла в Києві, який діятиме протягом 8 січня.
Графік відключення світла у Чернігові та Чернігівській області
За командою НЕК Укренерго, 8 січня діятиме графік погодинних відключень у Чернігові та Чернігівській області. Його оприлюднило АТ Чернігівобленерго.
Графік відключення світла у Чернівцях та Чернівецькій області
АТ Чернівціобленерго оприлюднило орієнтовний графік заживлення для груп споживачів на 8 січня:
- група 1: 00:00 – 08:30, 11:00 – 14:30, з 17:30;
- група 2: 00:00 – 10:30, 13:00 – 16:30, з 19:00;
- група 3: 00:00 – 06:00, 09:00 – 12:30, 15:00 – 22:30;
- група 4: 00:00 – 08:30, 11:00 – 14:00, 16:30 – 18:30, з 21:00;
- група 5: 00:00 – 10:30, 13:00 – 16:00, з 18:30;
- група 6: 00:00 – 08:00, 10:30 – 14:30, 17:00 – 20:30, з 23:00;
- група 7: 00:00 – 06:00, 09:00 – 12:30, з 15:00;
- група 8:00:00 – 08:00, 10:30 – 13:00, з 16:00;
- група 9: 00:00 – 12:00, 14:30 – 18:00, з 20:30;
- група 10:02:30 – 12:30, 15:00 – 18:00, з 20:30;
- група 11: 00:00 – 10:00, 13:00 – 15:30, з 18:30;
- група 12: 00:00 – 10:00, 12:30 – 14:30, з 17:30.
Графік відключення світла у Хмельницькому та Хмельницькій області
У четвер, 8 січня, на Хмельниччині діятимуть графіки погодинних відключень та обмеження споживання електричної потужності (для промислових споживачів). Їх опублікувало АТ Хмельницькобленерго.
Графік відключення світла у Черкасах та Черкаській області
Через постійні ворожі обстріли та наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак по Черкаській області 8 січня застосовуватимуться графіки погодинних вимкнень.
АТ Черкасиобленерго опублікувало години відсутності електропостачання:
- 1.1 черга: 08:00 – 10:00, 14:00 – 17:00, 22:00 – 24:00;
- 1.2 черга: 10:00 – 12:00, 17:00 – 19:00;
- 2.1 черга: 10:00 – 12:00, 17:00 – 20:00;
- 2.2 черга: 06:00 – 08:00, 12:00 – 14:00, 17:00 – 20:00;
- 3.1 черга: 12:00 – 14:00, 19:00 – 22:00;
- 3.2 черга: 00:00 – 02:00, 08:00 – 10:00, 14:00 – 17:00;
- 4.1 черга: 06:00 – 08:00, 12:00 – 15:00, 20:00 – 22:00;
- 4.2 черга: 06:00 – 08:00, 12:00 – 14:00, 20:00 – 22:00;
- 5.1 черга: 10:00 – 12:00, 15:00 – 18:00;
- 5.2 черга: 08:00 – 10:00, 14:00 – 17:00;
- 6.1 черга: 02:00 – 04:00, 08:00 – 10:00, 14:00 – 17:00;
- 6.2 черга: 04:00 – 06:00, 10:00 – 12:00, 17:00 – 20:00.
Графік відключення світла у Запоріжжі та Запорізькій області
8 січня по Запорізькій області будуть застосовані графіки погодинних відключень.
АТ Запоріжжяобленерго оприлюднило графік годин відсутності електропостачання по чергах:
- 1.1 черга: 00:00 – 02:00, 07:30 – 11:00, 15:00 – 20:00;
- 1.2 черга: 00:00 – 02:00, 07:30 – 11:00, 15:00 – 20:00;
- 2.1 черга: 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00;
- 2.2 черга: 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00;
- 3.1 черга: 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00;
- 3.2 черга: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00;
- 4.1 черга: 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00;
- 4.2 черга: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30;
- 5.1 черга: 00:00 – 00:30, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00;
- 5.2 черга: 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00;
- 6.1 черга: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 23:30;
- 6.2 черга: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00.
Водночас з 00:00 до 24:00 по території Запорізької області діятимуть графіки обмеження потужності в повному обсязі (п’ять черг).
Графік відключення світла у Львові та Львівській області
ПрАТ Львівобленерго опублікувало актуальний графік відключення світла у Львові та Львівській області, який діятиме протягом 8 січня.
Станом на ранок 7 січня, внаслідок нічної масованої дронової атаки була значна кількість знеструмлених споживачів у Дніпропетровській області та мережеві обмеження на Одещині.
Як пояснили в Укренерго, внаслідок попередніх масованих ракетно-дронових атак на енергосистему в усіх регіонах України застосовуються заходи обмеження споживання: графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу, а також погодинні відключення світла для всіх категорій споживачів.