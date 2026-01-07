В Киеве при монастыре УПЦ МП Голосеевская пустынь работает образовательное учреждение без лицензии, в котором детей обучают по советским учебникам, демонстрируют фильмы и учат песням РФ.

Об этом говорится в расследовании журналистов Следствия.Инфо.

Подпольная школа при монастыре УПЦ МП: что известно

По данным расследования, в подпольную школу при монастыре отдают детей прихожане одного из храмов УПЦ МП в Киеве.

Заведение работает пять дней в неделю с 9:00 до 14:00, имеет группу продленного дня, контрольные работы, оценки и разделение на классы — с первого по девятый.

Журналистка Следствия.Инфо под прикрытием пообщалась с директором, учителями и родителями учеников.

Как выяснили журналисты, в школе обучается более 60 детей, работает 16 учителей.

Директором заведения является Анна Болгова, которая основала так называемую православную школу Перспектива в феврале 2025 года.

По ее словам, в заведении применяют сокращенную советскую систему образования — начальную школу сократили до трех лет.

В расписании занятий журналисты зафиксировали предмет «славянский язык», который фактически является русским языком.

Также детям демонстрируют российские фильмы и учат советским и российским песням.

Учебники, по которым учатся ученики, в частности по математике, датированы 1966 годом.

Несмотря на утверждение администрации, что обучение проходит на украинском языке, родители учеников сообщили, что языки преподавания используют примерно поровну — украинский и русский.

Как школа работает без лицензии

Учреждение не имеет официальной образовательной лицензии.

По словам директора, дети формально зачислены в лицензированные украинские школы и учатся дистанционно, однако фактически весь учебный процесс проходит при монастыре.

Журналисты установили, что документы школьников оформлены, в частности, в лицее Ранчо Скул в Хотяновке Киевской области, где детей только учитывают.

Директор лицея подтвердила, что оценку и обучение фактически осуществляет школа при монастыре.

Еще одним заведением, которое фигурирует в схеме, является учебно-воспитательный комплекс Константиновского городского совета Донецкой области, где официально трудоустроена одна из учительниц подпольной школы.

По словам директора Перспективы, помещение для школы обустроили при содействии настоятеля монастыря архиепископа Исаакия Ворзельского.

Соучредительница ОО Смарт освіта Иванна Коберник, комментируя расследование, заявила, что деятельность такого учреждения должна заинтересовать Службу безопасности Украины, поскольку речь идет о функционировании ячейки русского мира в столице.

Реакция Минобразования на подпольную школу при монастыре УПЦ МП в Киеве

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовый заявил, что сам факт существования в столице подпольной школы, которая воспитывает детей в духе “русского мира”, является прямой угрозой для государства и детей, особенно на четвертый год полномасштабной войны.

Он сообщил, что уже дал устное поручение главе Государственной службы качества образования Украины безотлагательно начать проверку учреждений, в которых дети фиктивно числились учениками, но фактически обучались в подпольной структуре, о которой говорится в журналистском расследовании.

— Сам факт существования в Киеве подпольной школы, которая воспитывает детей в духе “русского мира”, — ситуация, которая не имеет никаких объяснений. В столице государства, которое борется за собственное выживание, подобное является не просто недопустимым — это прямая угроза для детей и государства, — заявил Лесовой.

Министр подчеркнул, что отдельно и принципиально будут проверены действия руководителей и педагогов, привлеченных к деятельности этого заведения.

По результатам проверок должны быть приняты конкретные решения, в частности о возможном передаче материалов в правоохранительные органы.

— В этой ситуации свою оценку также должна дать Служба безопасности Украины, учитывая, что подобные действия могут содержать признаки подрывной деятельности, — добавил министр образования и науки.

По данным Офиса Генпрокурора, в Киевской городской прокуратуре начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 436-1 Уголовного кодекса Украины по фактам деятельности подпольной школы на территории монастыря в Голосеевском районе столицы.

В рамках производства правоохранители устанавливают обстоятельства создания и функционирования учебного заведения, проверяют, посещали ли дети государственные школы, где они должны были учиться официально, а также выясняют источники финансирования подпольной школы.

Досудебное расследование продолжается.