Обмены пленными не происходили с октября прошлого года, поскольку Российская Федерация тормозит процесс из-за того, что этот вопрос очень важен для Украины.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами.

Зеленский об обмене пленными

По словам главы государства, паузы в обмене пленными связаны с тем, что для России этот процесс является давлением на Украину.

Как утверждает Зеленский, Украина оказывает дипломатическое давление на Россию, чтобы она закончила войну.

По его мнению, Россия понимает, что обмены военнопленными — это важный и болезненный вопрос, поэтому намеренно тормозит этот процесс.

В то же время Украина будет делать все, чтобы разблокировать обмены военнопленных, подчеркнул глава государства.

Как объяснил Зеленский, вопросами обмена занимался Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, Служба безопасности Украины и Кирилл Буданов, будучи руководителем Главного управления разведки Министерства обороны.

По словам главы государства, человек на должности руководителя Офиса президента должен заниматься обменами, поскольку это очень важный вопрос.

Как подчеркнул Зеленский, именно поэтому новый глава Офиса президента Кирилл Буданов займется обменами вместе с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым.

Президент добавил, что это один из вопросов украинской переговорной группы.

В конце декабря 2025 года Владимир Зеленский заявлял о приостановке обмена пленными между Украиной и РФ, поскольку процесс начал тормозить российский агрессор.

По его словам, тогда Умеров договорился с российской стороной о достаточно крупном обмене пленными накануне Нового года, но произошло торможение именно со стороны России.